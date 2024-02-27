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قمة أوروبية في باريس وماكرون لا يستبعد إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون Copyright Gonzalo Fuentes/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا مستقبلاً.

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وقال ماكرون إنه تمت مناقشة تلك الاحتمالية خلال اجتماعات مؤتمر دعم أوكرانيا الذي جمع في باريس أمس قادة 20 دولة أوروبية بمسؤولين غربيين آخرين.

وقال الرئيس الفرنسي: "لا يوجد إجماع اليوم على إرسال قوات بشكل رسمي على الأرض. لكن فيما يتعلق بالديناميكيات، لا يمكن استبعاد أي شيء".

وتهدف تصريحات ماكرون إلى إرسال إشارة إلى روسيا بأن الدعم الغربي لكييف لن يتراجع مع دخول الغزو الشامل عامه الثالث.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد بعث برسالة إلى المشاركين في اجتماع باريس عبر الفيديو، طالبهم فيها بعدم السماح لروسيا بالانتصار في حربها ضد بلاده.

وحث زيلينسكي القادة الأوروبيين في باريس على التأكد من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يستطيع تدمير إنجازاتنا ولا يمكنه توسيع عدوانه إلى دول أخرى".

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