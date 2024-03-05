توجيه اتهام لموظف في القوات الجوية الأمريكية لمشاركته تفاصيل سرية على موقع للمواعدة

أوقفت السلطات الأمريكية موظفا بالقوات الجوية الأمريكية لتورطه في تسريب معلومات سرية للغاية لسيدة أوكرانية عبر موقع للمواعدة.

اعلان

وجهت وزارة العدل بالولايات المتحدة الاتهام إلى موظف مدني بالقوات الجوية الأمريكية بمشاركة معلومات دفاعية سرية على منصة أجنبية للمواعدة عبر الإنترنت حول الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويتعلق الأمر باللفتنانت كولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي ديفيد فرانكلين سلاتر الذي يبلغ من العمر 63 عامًا، من نبراسكا وقد دين بإرسال معلومات إلى شخص يدعي أنه امرأة تعيش في أوكرانيا في الفترة من فبراير-شباط إلى أبريل-نيسان 2022 وهي الفترة التي كان يحضر خلالها جلسات إحاطة سرية، لكل لائحة الاتهام.

وقال ممثلو الادعاء إن سلاتر كان يعمل بمكان سري في قاعدة أوفوت الجوية التابعة للقيادة الإستراتيجية الأمريكية وكان يحمل تصريحًا أمنيًا سريًا للغاية أثناء تبادل الرسائل مع المرأة، والتي زُعم أنها اتصلت به عبر رسائل البريد الإلكتروني وعلى منصة الرسائل الخاصة بموقع المواعدة، مع التأكيد على عبارات "أنت حبي المخبر السري" و"حبيبي ديف".

وجاء في إحدى الرسائل: " شكراً لك على المعلومات القيمة، إنه لأمر رائع أن يذهب مسؤولان من الولايات المتحدة إلى كييف". وجاء في في رسالة أخرى: "عزيزي ديف، إمدادات الأسلحة سرية تماماً، وهو أمر عظيم! آمل أن يقوم الناتو غداً بإعداد مفاجأة غير سارة لبوتين! هل يمكنك اخباري؟"، في مؤشر واضح عن حديث الاثنين حول شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وزعمت وزارة العدل في بيان أعلنت فيه لائحة الاتهام، أن سلاتر "وعن عمد وبشكل غير لائق وغير قانوني نقل معلومات سرية عن الدفاع الوطني إلى "امرأة" تمّ تحديدها في لائحة الاتهام على أنها المتآمر المشارك 1 ".

الأهداف العسكرية، إضافة إلى والقدرات العسكرية الروسية المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا هي من بين الوثائق السرية التي اتهم المعهد الوطني الديمقراطي سلاتر بإرسالها استجابة لطلبات المرأة.

وقد تمّ القبض على سلاتر يوم السبت بتهم التآمر لنقل معلومات سرية تتعلق بالمعهد الديمقراطي الوطني. ومن المقرر أن يمثل في أول جلسة أمام المحكمة في مقاطعة نبراسكا يوم الثلاثاء.

ويُزعم، فإن السيد سلاتر، وهو موظف مدني بالقوات الجوية ومقدم متقاعد بالجيش الأمريكي، قام عن عمد بنقل معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني إلى شخص آخر في تجاهل صارخ لأمن بلاده وقسمه بحماية أراضيها. وهذا ما أكده مساعد المدعي العام ماثيو أولسن من قسم الأمن القومي بوزارة العدل في بيان.