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العثور على 72 قطعة سلاح ناري بمنزل الفنان آلان ديلون في إحدى ضواحي باريس

آلان ديلون ونجله عام 2021
آلان ديلون ونجله عام 2021 Copyright Michel Euler/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت النيابة الفرنسية في مونتارجي جنوب العاصمة باريس العثور على 72 قطعة سلاح ناري وأكثر من 3000 آلاف ذخيرة حية بمنزل الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون.

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وقالت النيابة في بيان: "إجمالا، تمت مصادرة "72 سلاحا ناريا وأكثر من 3000 طلقة ذخيرة حية" من ملكية ديلون في لواريه جنوب باريس، حيث لوحظ أيضا "وجود ميدان للرماية".

وأكدت النيابة أن ديلون (88 عاماً) "لا يملك تصريحاً يسمح له باستخدام تلك الأسلحة".

وأعلنت النيابة فتح تحقيق أولي في تهمتي "التخزين غير القانوني للأسلحة" و"حيازة أسلحة من الفئات أ، ب، ج بشكل غير قانوني".

ويعاني ديلون من تدهور صحي كبير منذ إصابته بجلطة عام 2019 وهو العام الذي ظهر فيه للجمهور لآخر مرة أثناء استلامه جائزة السعفة الذهبية الشرفية في مهرجان كان السينمائي.

وتقول تقارير إعلامية فرنسية إن للممثل الفرنسي وأولاده يعشقون جمع الأسلحة النارية.

واتهمت أنوشكا ديلون، ابنة ديلون، شقيقيها أنتوني وآلان-فابيان، بالاحتفاظ بأسلحة نارية بمنزل العائلة، مضيفة في حديث سابق أنها تصطحب حارسها الشخصي عند زيارة المنزل خوفاً من الأسلحة التي يحملانها طوال الوقت.

ونفي أنتوني اتهام أنوشكا وقال إنه توقف عن حمل السلاح منذ سنوات عديدة.

وثمة خلافات كبيرة بين أبناء آلان ديلون بسبب مسألة تقسيم ثروة الفنان الكبيرة.

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