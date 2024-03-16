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مزارعون بولنديون يغلقون المعبر الحدودي مع سلوفاكيا احتجاجا على حمولات من الحبوب

مزارعون بولنديون يتظاهرون قرب وارسو. 2024/03/06
مزارعون بولنديون يتظاهرون قرب وارسو. 2024/03/06 Copyright Czarek Sokolowski/AP
بقلم:  يورونيوز
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دعا المزارعون الأوروبيون إلى إجراء تغييرات على قيود الصفقة الخضراء، وإعادة فرض الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية من أوكرانيا.

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أغلق المزارعون البولنديون معبر بلادهم الحدودي مع سلوفاكيا منذ صباح الجمعة، قائلين إنه لن يُسمح بمرور إلا لشاحنة واحدة في الساعة.

ويحتج المزارعون ضد النقل عبر الحدود لما يصفونه بحمولات  "غير خاضعة للرقابة" من الحبوب من دول ثالثة، بما في ذلك أوكرانيا.

لكن المزارعين غاضبون أيضًا، من القيود التي فرضتها عليهم خطة الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، لمجابهة تغير المناخ.

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