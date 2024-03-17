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مع بدء إجراءات سحب الجنسية منه.. ناشط إفريقي يحرق جواز سفره الفرنسي قرب باريس

الناشط الإفريقي كيمي سيبا
الناشط الإفريقي كيمي سيبا Copyright MICHEL EULER/AP
بقلم:  يورونيوز
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أحرق الناشط الإفريقي، كيمي سيبا، جواز سفره الفرنسي قرب العاصمة باريس، احتجاجا على السياسات الفرنسية في القارة الإفريقية.

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وخلال فعالية حضره العديد من المشاركين مساء السبت في ضواحي باريس أحرق سيبا وأصله من جمهورية بنين، جواز سفره الفرنسي.

وموجها كلامه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال سيبا: "جواز سفرك ليست عظمة ترميها لنا كما لو كان السود كلابا. أنا رجل أسود حر. أنا إفريقي حر. أنا بنيني حر".

وحظرت السلطات المحلية مؤتمرا كان من المقرر أن يعقده سيبا في مدينة فلوري - ميروجي بالقرب من باريس، قبل أن تلغي محكمة فرساي الحظر.

وكانت السلطات بدأت إجراءات سحب الجنسية الفرنسية من سيبا المعروف بانتقاده لمصالح فرنسا وسياساتها في القارة الإفريقية.

وتبرر باريس قرار سحب الجنسية عن الناشط كيمي سيبا بسبب مواقفه المناهضة لفرنسا.

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