EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

بلجيكا تفرض حظراّ على بيع السجائر الإلكترونية بدءاّ من 2025

حظر بيع السجائر
حظر بيع السجائر Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ستفرض السلطات البلجيكية حظراّ كاملاً على بيع السجائر الإلكترونية بدءاً من الأول من يناير – كانون الثاني عام 2025.

اعلان

وقال وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندينبروكه إن بيع السجائر الإلكترونية بنكهات الفواكه المختلف أدى إلى رواج تدخينها بين الشباب والمراهقين.

وتحظر بلجيكا بيع جميع أنواع السجائر الإلكترونية على من هم دون سن 18 عاماً.

ولطالما حذرت منظمات مكافحة السرطان ضد السجائر الإلكترونية باعتبارها تؤدي إلى إشاعة التدخين وانتشاره بين الشباب الأصغر سناً.

وارتفع الإقبال على السجائر الإلكترونية في بلجيكا بسبب انخفاض سعرها مقارنة بالسجائر العادية واحتواءها على كميات كبيرة من النيكوتين الذي قد يؤدي إلى إدمانها.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: صخب ورقص وألوان زاهية ... الهندوس في باكستان يحتفلون بمهرجان "هولي"

فلسطينيون يروون تفاصيل الرعب الذي عاشوه بسبب العملية الإسرائيلية في محيط مستشفى الشفاء

فيديو: مقتل سبعة أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في رفح

الصحة تدخين السجائر الإلكترونية بروكسل بلجيكا