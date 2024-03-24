بلجيكا تفرض حظراّ على بيع السجائر الإلكترونية بدءاّ من 2025

بقلم: يورونيوز

ستفرض السلطات البلجيكية حظراّ كاملاً على بيع السجائر الإلكترونية بدءاً من الأول من يناير – كانون الثاني عام 2025.

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وقال وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندينبروكه إن بيع السجائر الإلكترونية بنكهات الفواكه المختلف أدى إلى رواج تدخينها بين الشباب والمراهقين.

وتحظر بلجيكا بيع جميع أنواع السجائر الإلكترونية على من هم دون سن 18 عاماً.

ولطالما حذرت منظمات مكافحة السرطان ضد السجائر الإلكترونية باعتبارها تؤدي إلى إشاعة التدخين وانتشاره بين الشباب الأصغر سناً.

وارتفع الإقبال على السجائر الإلكترونية في بلجيكا بسبب انخفاض سعرها مقارنة بالسجائر العادية واحتواءها على كميات كبيرة من النيكوتين الذي قد يؤدي إلى إدمانها.