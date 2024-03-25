أردنيون يتظاهرون بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان احتجاجا على تعرض غزة للقصف

بقلم: يورونيوز

تظاهر أكثر من 2000 شخص بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، للتنديد بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات صغيرة من المتظاهرين واعتقلت بعضاً منهم.

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وكان الناشطون المؤيدون للفلسطينيين قد دعوا إلى محاصرة السفارة. وأدت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 32226 فلسطينياً وإصابة 75 ألف آخرين، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.

ونزح أكثر من 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ولجأ معظمهم إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع، والتي تعتبرها إسرائيل الهدف التالي لهجومها البري.