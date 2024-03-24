فيديو: مقتل سبعة أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في رفح

بقلم: يورونيوز

قُتل اليوم الأحد ما لا يقل عن سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال وامرأة جرّاء قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة الجنينة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الفلسطيني.

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وينتمي ستة من الضحايا لعائلة واحدة فيما لا يزال البحث جارياً عن أربعة مفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

وقال رائد نجم، وهو شقيق أحد القتلى: "تم قصف المبنى في حوالي الساعة 2:30 ليلاً (فجرًا). استيقظنا على هذه المأساة. هذا منزل أخي".

وأضاف: "أخرجنا ستة شهداء، ولا يزال هناك أربعة مفقودين، بنتان وزوجة أخي وابنتها، وما زالوا في المنزل".

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 32,200 فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة التي تقول إن ثلثي القتلى من الأطفال والنساء.

وتأتي الضربة الإسرائيلية على رفح بجنوب غزة في وقت يتأهب فيه الجميع لعملية عسكرية برية محتملة في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لحوالي 1,4 مليون نازح فلسطيني هربوا من الاستهداف الإسرائيلي بشمال القطاع.