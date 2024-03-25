شاهد: أضواء الشفق القطبي تتألق جرّاء ثوران بركان بلدة غريندافيك في أيسلندا

بقلم: يورونيوز

يستمر البركان في الثوران، ولكن بدرجة أقل مما حدث في يناير-كانون الثاني وفبراير-شباط عندما أرسل الحمم البركانية نحو مدينة غريندافيك.

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تداولت وكالات الأنباء مقطع فيديو لبركان في بلدة غريندافيك الأيسلندية لحظة ثورانه وأضواء الشفق القطبي الشمالي تتألق من ورائه.

ويستمر البركان في الثوران، ولكن بدرجة أقل مما حدث في يناير-كانون الثاني وفبراير-شباط عندما أرسل الحمم البركانية نحو مدينة غريندافيك.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي حدوث توازن بين إمدادات الصهارة العميقة وتدفق الحمم البركانية التي يتواصل ثوران البركان ولكن مع حدة أقل.

تم إجلاء سكان غريندافيك البالغ عددهم حوالي 3800 شخص في نوفمبر-تشرين الثاني الماضي بعيد سلسلة من الزلازل التي أحدثت شقوقًا كبيرة في الأرض بين المدينة وسيلينغارفيل، وهو جبل صغير في الشمال، وتم إجلاؤه مرة أخرى في يناير-كانون الثاني في الليلة التي سبقت إنطلاق الثوران الأخير.

وفي الأسابيع التي تلت ثوران البركان في ديسمبر-كانون الأول، تم إنشاء جدران دفاعية حول المدينة ومحطة الطاقة الحرارية الأرضية ومنطقة الجذب السياحي "بلو لاغون"، على أمل توجيه الحمم البركانية بعيدًا عن مراكز التجمع السكانية.