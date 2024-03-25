EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: أضواء الشفق القطبي تتألق جرّاء ثوران بركان بلدة غريندافيك في أيسلندا

أضواء الشفق القطبي-أيسلندا
أضواء الشفق القطبي-أيسلندا Copyright Marco di Marco/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

يستمر البركان في الثوران، ولكن بدرجة أقل مما حدث في يناير-كانون الثاني وفبراير-شباط عندما أرسل الحمم البركانية نحو مدينة غريندافيك.

اعلان

تداولت وكالات الأنباء مقطع فيديو لبركان في بلدة غريندافيك الأيسلندية لحظة ثورانه وأضواء الشفق القطبي الشمالي تتألق من ورائه.

ويستمر البركان في الثوران، ولكن بدرجة أقل مما حدث في يناير-كانون الثاني وفبراير-شباط عندما أرسل الحمم البركانية نحو مدينة غريندافيك.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي حدوث توازن بين إمدادات الصهارة العميقة وتدفق الحمم البركانية التي يتواصل ثوران البركان ولكن مع حدة أقل.

تم إجلاء سكان غريندافيك البالغ عددهم حوالي 3800 شخص في نوفمبر-تشرين الثاني الماضي بعيد سلسلة من الزلازل التي أحدثت شقوقًا كبيرة في الأرض بين المدينة وسيلينغارفيل، وهو جبل صغير في الشمال، وتم إجلاؤه مرة أخرى في يناير-كانون الثاني في الليلة التي سبقت إنطلاق الثوران الأخير.

وفي الأسابيع التي تلت ثوران البركان في ديسمبر-كانون الأول، تم إنشاء جدران دفاعية حول المدينة ومحطة الطاقة الحرارية الأرضية ومنطقة الجذب السياحي "بلو لاغون"، على أمل توجيه الحمم البركانية بعيدًا عن مراكز التجمع السكانية.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: انفجار فوهة بركان أيسلندا للمرة الرابعة في أقل من 100 يوم

شاهد: للمرة الثالثة منذ أسابيع.. ثوران بركاني في أيسلندا

شاهد: بركان أيسلندا يخمد ثورانه بعد أن طمر رماده مساحات شاسعة وتسبب بإخلاء بلدة مجاورة

ثوران بركاني القطب الشمالي أيسلندا طبيعة