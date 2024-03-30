طقس دافئ على غير العادة في رومانيا ودرجات الحرارة تناهز الـ30

بقلم: يورونيوز

لم تقتصر موجة الهواء الدافئ على العاصمة بوخاريست فحسب، وإنما مسّت معظم المدن منذ منتصف الأسبوع، حيث سجلت أغلب أنحاء البلاد من 25 إلى 26 درجة مئوية يوم الجمعة.

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تشهد رومانيا أيامًا دافئة جدًا في هذا الوقت من السنة، مع درجات حرارة تحاكي موسم الصيف تقريبا. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع إلى 30 درجة مئوية.

ولم تقتصر موجة الهواء الدافئ على العاصمة بوخاريست فحسب، وإنما مسّت معظم المدن منذ منتصف الأسبوع، حيث سجلت أغلب أنحاء البلاد من 25 إلى 26 درجة مئوية يوم الجمعة.

ويؤكد خبراء الأرصاد الجوية الرومانيون أن الطقس في البلاد أكثر دفئًا من المعتاد، حيث تصل درجات الحرارة إلى 15 درجة في هذا الوقت من السنة. وظلت درجات الحرارة الدنيا مرتفعة نوعا ما حيث وصلت إلى 13 درجة مئوية حتى يوم الاثنين. ومن المتوقع أن يكون اليوم الأول من الأسبوع المقبل هو الأكثر حرارة إذ يُتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية.

في المناطق الجبلية، بدأ الأسبوع بالثلوج وناهزت درجات الحرارة الصفر درجة، لكن سرعان طغت أشعة الشمس على الوضع حيث بلغت درجات الحرارة القصوى 18 درجة. وفي هارغيتا، وهي مقاطعة معروفة بانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، كان الجو دافئًا على غير العادة.

وشعر السكان بموجة من الهواء الدافئ منذ الصباح في العديد من المدن. وعند الساعة 8 صباحًا كانت درجة الحرارة بالفعل 17 درجة في تارغو أوكنا و16 درجة في تولسيا. وحتى في ترانسيلفانيا، وألبا يوليا أين بلغت درجة الحرارة 13 درجة.

وعلى شاطئ البحر، قضى السكان المحليون والسياح يومًا جميلًا، حيث بلغت درجة الحرارة 15 درجة في الصباح و23 درجة عند الظهر، وهي درجات حرارة جيدة فقط في نهاية شهر مايو-أيار، وليس في شهر مارس-آذار.

وتأتي درجات الحرارة المرتفعة هذا الربيع بعد أن سجل فبراير-شباط رقما قياسيا على الإطلاق باعتباره الشهر الأكثر دفئا على الإطلاق.