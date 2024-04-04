ماكرون يقول إنه لا يشك في استهداف روسيا لأولمبياد باريس 2024

بقلم: يورونيوز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ليس لديه "أي شك" في أنّ روسيا تسعى إلى استهداف الألعاب الأولمبية، مشيرا إلى أن "التلاعب بالمعلومات هو جزء من ترسانة الحرب التي تستخدمها روسيا اليوم".

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وأوضح الرئيس الفرنسي أنّ روسيا "تغذي كل يوم حقيقة أننا لم نتمكن من القيام بهذا أو ذاك، لذا سيكون الأمر بمثابة مخاطرة". وأعلن قائلاً: "لهذا السبب أيضاً يجب علينا الصمود"، مندداً أيضاً "بالتعليقات التهديدية" من الروس بعد المحادثات بين وزيري الدفاع الفرنسي ونظيره الروسي يوم الأربعاء.

وتحدث وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو مع نظيره الروسي سيرغي شويغو بهدف نقل "معلومات مفيدة" حول هجوم موسكو. ويبدو أن شويغو أعرب عن أمله في ألا تكون أجهزة المخابرات الفرنسية متورطة في هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 145 شخصا. واعتبر الرئيس الفرنسي تصريحات وزير الدفاع الروسي، والتي أشارت إلى تورط أوكرانيا وفرنسا في الهجوم الدامي على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو الشهر الماضي "سخيفة".

قوة الروح، والثقة بالنفس، والعلاقة مع الحقيقة هي قوة الديمقراطيات والأمم العظيمة إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي خلال أحد مؤتمراته الصحفية

ونقل بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية عن سيرغي شويغو قوله لنظيره الفرنسي إن "نظام كييف لا يفعل شيئا دون موافقة مشغليه الغربيين" و"نأمل ألا تكون الخدمات الخاصة الفرنسية متورطة في ذلك".

وقال ماكرون إن مثل هذه التصريحات "كانت في الواقع تهديدية، وهذا ليس بالأمر الجديد"، وذلك خلال حديثه للصحفيين على هامش حفل افتتاح حمام سباحة تم بناؤه لدورة الألعاب الأولمبية في باريس في ضاحية سان دوني شمال باريس.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان عقب المكالمة الهاتفية يوم الأربعاء إن وزيرها سيباستيان ليكورنو دان بشدة الهجوم الذي وقع في الـ 22 مارس-آذار على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو، وهو الهجوم الأعنف على الأراضي الروسية منذ عقود. وجاء في البيان أن ليكورنو "أكد أن فرنسا ليس لديها معلومات تربط هذا الهجوم بأوكرانيا".