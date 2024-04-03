الحرب ضد روسيا استنزفت صفوفها.. أوكرانيا تخفض سن التجنيد العسكري من 27 إلى 25 عامًا لتعزيز جيشها

بقلم: يورونيوز

خفضت أوكرانيا يوم الأربعاء سن التجنيد العسكري من 27 إلى 25 عامًا في محاولة لضخ دماء جديدة وزيادة عدد الجنود في صفوفها التي استـُنزفت بعد أكثر من عامين من الحرب.

اعلان

ودخل قانون التجنيد الجديد حيز التنفيذ بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عليه. وكان البرلمان الأوكراني قد أقره العام الماضي.

ولم يتضح على الفور سبب تأخر زيلينسكي في التوقيع على هذا الإجراء ليصبح قانونًا. ولم يُدل الرئيس بأي تعليق علني حول هذا الموضوع، كما لم يذكر المسؤولون عدد الجنود الجدد الذين تتوقع البلاد تجنيدهم طبقًا لهذا القانون أو لأي وحدات سينضمون.

وكانت قضية التجنيد مسألة حساسة في أوكرانيا لعدة أشهر، وسط نقص متزايد في قوات المشاة، بالإضافة إلى نقص حاد في الذخيرة الذي شكّل نقطة في صالح روسيا في ساحة المعركة.

ويقول محللون عسكريون، إن متوسط عمر الجنود الأوكرانيين، مثلهم مثل الجنود الروس، يبلغ حوالي 40 عامًا.

ويشعر بعض الأوكرانيين بالقلق من أن تجنيد الشباب وسحبهم من كتلة الأيدي العاملة سيؤدي إلى نتائج عكسية، إذ إنه سيخلق المزيد من الضرر بالاقتصاد الذي دمرته الحرب.

لكن يرى كثيرون، أن قلة الجنود أصبحت مشكلة حادة مع استعداد كييف لهجوم متوقع في الصيف من قبل قوات الكرملين.

ونادراً ما يشير زيلينسكي إلى مسألة التجنيد التي أجرى البرلمان مناقشات طويلة وغير حاسمة بشأنها في الأشهر الأخيرة.

في ديسمبر الماضي، قال زيلينسكي إن الجيش الأوكراني يريد تجنيد ما يصل إلى 500 ألف جندي إضافي. لكنه أضاف أنه طلب من كبار الضباط توضيح التفاصيل حول "مسألة حساسة للغاية" قبل أن يقرر ما إذا كان سيحقق رغبتهم.

وكان زيلينسكي قد قال آنذاك إن مثل هذا التجنيد الواسع سيكلف أوكرانيا ما يعادل 13.4 مليار دولار.

وقال إن الجوانب الأخرى التي يجب النظر فيها تشمل ما إذا كان سيتم تناوب القوات الموجودة حاليًا على الجبهة أو السماح لها بإجازة إلى الوطن.

وبحسب ما ورد، فإن الحاجة إلى حملة تجنيد واسعة النطاق لتعزيز القوات الأوكرانية كانت إحدى نقاط الخلاف بين زيلينسكي والجنرال فاليري زالوجني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية الذي كان يحظى بشعبية كبيرة، والذي استبدله الرئيس في شباط ـ فبراير.

تقول إحصاءات وزارة الدفاع الأوكرانية، أن الجيش كان لديه ما يقرب من 800,000 جندي في تشرين الأول / أكتوبر. وهذا لا يشمل الحرس الوطني أو الوحدات الأخرى. في المجموع، هناك مليون أوكراني ممن يرتدون الزي العسكري.