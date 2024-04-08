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للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.. ألمانيا تنشر قوة قتالية في ليتوانيا

جنود من اللواء 45 في الجيش الألماني ليتوانيا يصلون إلى مطار فيلنيوس
جنود من اللواء 45 في الجيش الألماني ليتوانيا يصلون إلى مطار فيلنيوس Copyright Mindaugas Kulbis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أرسلت المانيا وحدة قتالية مجهزة بشكل كامل إلى ليتوانيا يوم الاثنين وهي جزء من لواء يضم ثلاث كتائب مناورة سينتشر على الأراضي الليتوانية.

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وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، أن اللواء سيكون جاهزًا للعمل بحلول عام 2027. ومن المقرر أن يكون هناك وجود دائم لحوالي 5000 عسكري ألماني في ليتوانيا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فأن المجموعة الأولى وصلت إلى لتوانيا مع مفتش الجيش اللفتنانت جنرال ألفونس ميس.

وفي فيلنيوس، حضر وزير الدفاع الليتواني لوريناس كاسسيوناس مراسم الترحيب بالقوة الأولى من اللواء.

ووصف كاسيناس وجود القوات الألمانية بأنه "دليل على الموثوقية الألمانية" و"مهم للغاية بالنسبة لنا وللمنطقة بأكملها".

ومن المقرر أن تزداد القيادة الأولية إلى قوة نشر قوامها حوالي 150 رجلاً وامرأة بحلول نهاية عام 2024.

وهذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي يتمركز فيها الجنود الألمان خارج البلاد على أساس دائم.

المصادر الإضافية • أ ب

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