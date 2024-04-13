مستوى التلوث في بوخارست يتجاوز الحد الأقصى الذي حددته منظمة الصحة العالمية

بقلم: يورونيوز

تخنق حركة المرور في بوخارست سكان المدينة، وفقًا لأحدث دراسة قاست مستويات التلوث بثاني أكسيد النيتروجين في الفترة من أيار/ مايو إلى تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

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وقد تم تجاوز الحد الأقصى الذي حددته منظمة الصحة العالمية ست مرات، حيث يقول نشطاء البيئة إنه من أجل خفض الانبعاثات، تحتاج رومانيا إلى فرض ضرائب على السيارات، وتشجيع السفر بوسائل النقل العام، وتشجيع ركوب الدراجات.

وبالإضافة إلى قائمة طويلة من الشوارع شديدة الازدحام والتلوث، هناك أربع مدارس، وثلاث رياض أطفال، ومدرستان ثانويتان، ومستشفيان للأطفال، لا يمكن تنفس الهواء حولها.

وأظهرت الدراسة، التي أجريت بين شهري مايو وأكتوبر 2023، أن معظم تجاوزات تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين تحدث على الطرق ذات حركة المرور الكثيفة والطرق الثانوية.

ولعدم اتخاذ تدابير للحد من التلوث في بوخارست وبراسوف وياسي وكلوج نابوكا وتيميسوارا، في عام 2020، فرضت المفوضية الأوروبية عقوبات على رومانيا مع بدء إجراءات الانتهاك المتعلقة بتلوث الهواء.