بقلم: Euronews

أسوشييتد برس: إيران تستهدف عبر مروحية سفينة قرب مضيق هرمز

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أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أسوشيتد برس قوات كوماندوز تداهم سفينة بالقرب من مضيق هرمز بطائرة هليكوبتر يوم السبت، وهو هجوم نسبه مسؤول دفاعي في الشرق الأوسط للوكالة إلى إيران.

وأظهر الفيديو الهجوم الذي أبلغت عنه في وقت سابق عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني، والتي أشارت إلى وقوع الحادث في خليج عمان قبالة مدينة الفجيرة الساحلية الإماراتية، دون الخوض في التفاصيل.

وفي الفيديو، يمكن سماع أحد أفراد الطاقم على متن السفينة وهو يقول: "لا تخرجوا"، ثم يطلب من زملائه الذهاب إلى جسر السفينة بينما ينزل المزيد من الكوماندوز على سطح السفينة.

ووفق الوكالة، فإن المروحية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني عادة في عمليات مشابهة.

ومن المرجح أن تكون السفينة التي تم الهجوم عليها، وفق الوكالة، هي MSC Aries التي ترفع العلم البرتغالي، وهي سفينة حاويات مرتبطة بشركة Zodiac Maritime ومقرها لندن.

و Zodiac Maritime هي جزء من مجموعة Zodiac التابعة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، ورفضت التعليق وأحالت الأسئلة إلى شركة MSC التي لم ترد على الفور.

وتم تحديد موقع السفينة MSC Aries آخر مرة قبالة دبي متجهة نحو مضيق هرمز يوم الجمعة. وكانت السفينة قد أوقفت بيانات التتبع الخاصة بها، وهو أمر شائع بالنسبة للسفن التابعة لإسرائيل التي تتحرك عبر المنطقة.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا.

ولم تعترف إيران على الفور باحتجاز أي سفينة، ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية أي تقرير حول الحادث.

ومع ذلك، شاركت إيران منذ عام 2019 في سلسلة من عمليات الاستيلاء على السفن وشنت هجمات على السفن وسط التوترات المستمرة مع الغرب بشأن برنامجها النووي الذي يتقدم بسرعة.

كما تعد الفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ميناء رئيسيا في المنطقة. ومنذ عام 2019، شهدت المياه قبالة الفجيرة سلسلة من الانفجارات وعمليات اختطاف السفن.