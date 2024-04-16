أحد أبرز المباني التاريخية في كوبنهاغن.. اندلاع حريق كبير بالبورصة القديمة في الدنمارك

بقلم: يورونيوز

اندلع حريق في أحد أقدم المباني في كوبنهاغن، عاصمة الدنمارك، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى انهيار البرج الشهير في البورصة القديمة التي يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر، فيما هرع المارة لمساعدة خدمات الطوارئ في إنقاذ اللوحات التي لا تقدر بثمن وغيرها من الأشياء الثمينة.

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وقال وزير الثقافة الدنماركي ياكوب إنغل شميدت إنه "من المؤثر" رؤية عدد الأشخاص الذين مدوا أيديهم "لإنقاذ الكنوز الفنية والصور المميزة من المبنى المحترق".

وشوهد بريان ميكلسن، رئيس غرفة التجارة الدنماركية، التي يقع مقرها الرئيسي في البورصة القديمة، وموظفوه وهم يتصفحون مجلدًا يحتوي على صور اللوحات المراد إنقاذها. وقال ميكلسن للصحفيين: "إنها كارثة وطنية".

احتراق البرج التاريخي للمبنى Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء ياكوب فيدستيد أندرسن، إن الحريق بدأ صباح الثلاثاء في السقف النحاسي للبورصة القديمة، وامتد إلى جزء كبير من المبنى والسقف، وانهارت أجزاء منه أيضًا، ودمرت الجزء الداخلي من المبنى.

ويعد المبنى، الذي يقع بجوار قصر كريستيانسبورغ حيث يقع البرلمان، من المعالم السياحية الشهيرة. ويبلغ ارتفاع برجه المميز، على شكل ذيول أربعة تنانين متشابكة، 56 مترًا.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وقال متحدث باسم الشركة التي تعمل على ترميم المبنى إن النجارين الذين كانوا يعملون في السطح خرجوا جميعا.

وقالت القوات المسلحة الدنماركية إن ما يصل إلى 90 فردًا من وحدة الجيش تم نشرها أيضًا من قاعدة قريبة لتطويق المنطقة وتأمين الأشياء الثمينة.

تأثر أحد المواطنين بسبب الحريق في المبنى التاريخي Ida Marie Odgaard/AP

وكتب الملك فريدريك على إنستغرام أنهم "استيقظوا على مشهد حزين" لتدمير "جزء مهم من تراثنا المعماري" بسبب النيران.

وكتبت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن أن "التراث الثقافي الذي لا يمكن تعويضه" و"قطعة من التاريخ الدنماركي تحترق".

وقد احترق قصر كريستيانسبورغ المجاور في عدة مناسبات، وكان آخرها في عام 1990، حيث اندلع حريق في ملحق للبرلمان الدنماركي، المعروف باسم بروفيانتغاردن. ومع ذلك، ظلت البورصة القديمة سالمة.