من بينها جسر غولدن غيت.. محتجون مؤيدون لفلسطين يعرقلون المرور في كبرى مطارات وجسور الولايات المتحدة

بقلم: يورونيوز

أغلق متظاهرون أمريكيون مؤيدون للفلسطينيين الطرق في ولايات إلينوي وكاليفورنيا ونيويورك ومناطق أخرى في شمال غرب ساحل المحيط الهادئ يوم الإثنين.

اعلان

وأدت الاحتجاجات إلى تعليق مؤقت للرحلات في بعض المطارات الأكثر استخدامًا في البلاد. وطال الإغلاق أيضًا جسريْ غولدن غيت وبروكلين الشهيرين.

وفي مدينة شيكاغو، أغلق المتظاهرون ممرات الطريق السريع 190 المؤدي إلى مطار أوهير الدولي حوالي الساعة السابعة صباحًا في مظاهرة، قائلين عن الاحتجاج هو جزء من "حصار اقتصادي عالمي لتحرير فلسطين"، وفقًا لأحد المنظمين.

وقد تعطلت حركة المرور في منطقة خليج سان فرانسيسكو لساعات حيث أغلق المتظاهرون حركة مرور السيارات والمشاة والدراجات الهوائية على جسر البوابة الذهبية وقيدوا أنفسهم بالسلاسل إلى براميل على الطريق السريع 880 في أوكلاند.

وأغلق المتظاهرون في بروكلين بنيويورك حركة المرور المتجهة إلى مانهاتن على جسر بروكلين. \

وفي يوجين بولاية أوريغان، أغلق المتظاهرون الطريق السريع رقم 5، مما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق السريع الرئيسي لمدة 45 دقيقة تقريبًا.

ويقول المتظاهرون إنهم اختاروا مطار أوهير لأنه أحد أكبر المطارات. ومن بين الأشياء التي دعى إليها المتظاهرون هو وقف فوري لإطلاق النار في حرب إسرائيل على غزة.

ويتظاهر المحتجون المناهضون للحرب في شيكاغو بشكل شبه يومي منذ هجوم 7 تشرين الأول /أكتوبر.

وبالقرب من سياتل، قالت وزارة النقل في ولاية واشنطن إن مظاهرة أغلقت الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار تاكوما الدولي. وأظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يحملون لافتة ويلوحون بالأعلام الفلسطينية في أثناء وقوفهم على الطريق السريع، الذي أعيد فتحه بعد حوالي ثلاث ساعات.

وتم اعتقال حوالي 20 متظاهرًا في مظاهرة جسر غولدن غيت في سان فرانسيسكو واستؤنفت حركة المرور بعد الظهر بقليل، وفقًا لدورية الطرق السريعة في كاليفورنيا. وقالت السلطات إن الضباط كانوا يعتقلون في نقطتين على الطريق السريع، بما في ذلك نقطة واحدة حيث رفض حوالي 300 متظاهر أوامر بالتفرق.

متظاهر معارض للحرب على غزة يسير على الطريق السريع 880 المتجه جنوبًا في أوكلاند، كاليفورنيا، يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان 2024. Jose Carlos Fajardo/BAY AREA NEWS GROUP 2024

وقالت شرطة ولاية أوريغون إنه تم اعتقال 52 متظاهرًا بتهمة السلوك غير المنضبط في أعقاب الاحتجاج على الطريق السريع رقم 5 في يوجين بولاية أوريغان.

كما قامت شرطة نيويورك بالعديد من الاعتقالات، قائلة إن 150 متظاهرًا شاركوا في البداية في المسيرة حوالي الساعة 3:15 عصرًا، لكن سرعان ما زاد هذا العدد. وأعيد فتح جسر بروكلين بالكامل بحلول الساعة 5 مساءً.

وفي شيكاغو، تم اعتقال العشرات من المتظاهرين، وفقًا لنشطاء. وقالت شرطة شيكاغو يوم الإثنين إن "العديد من الأشخاص" تم احتجازهم بعد مظاهرة عرقل فيها الناس حركة المرور، لكن لم يكن لديهم إحصاء مفصل.