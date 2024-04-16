EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

من بينها جسر غولدن غيت.. محتجون مؤيدون لفلسطين يعرقلون المرور في كبرى مطارات وجسور الولايات المتحدة

متظاهرون ضد الحرب المستمرة على غزة يعرقلون حركة المرور المتجهة جنوبًا على الطريق السريع 880 في أوكلاند، كاليفورنيا
متظاهرون ضد الحرب المستمرة على غزة يعرقلون حركة المرور المتجهة جنوبًا على الطريق السريع 880 في أوكلاند، كاليفورنيا Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أغلق متظاهرون أمريكيون مؤيدون للفلسطينيين الطرق في ولايات إلينوي وكاليفورنيا ونيويورك ومناطق أخرى في شمال غرب ساحل المحيط الهادئ يوم الإثنين.

اعلان

وأدت الاحتجاجات إلى تعليق مؤقت للرحلات في بعض المطارات الأكثر استخدامًا في البلاد. وطال الإغلاق أيضًا جسريْ غولدن غيت وبروكلين الشهيرين.

وفي مدينة شيكاغو، أغلق المتظاهرون ممرات الطريق السريع 190 المؤدي إلى مطار أوهير الدولي حوالي الساعة السابعة صباحًا في مظاهرة، قائلين عن الاحتجاج هو جزء من "حصار اقتصادي عالمي لتحرير فلسطين"، وفقًا لأحد المنظمين.

وقد تعطلت حركة المرور في منطقة خليج سان فرانسيسكو لساعات حيث أغلق المتظاهرون حركة مرور السيارات والمشاة والدراجات الهوائية على جسر البوابة الذهبية وقيدوا أنفسهم بالسلاسل إلى براميل على الطريق السريع 880 في أوكلاند.

وأغلق المتظاهرون في بروكلين بنيويورك حركة المرور المتجهة إلى مانهاتن على جسر بروكلين. \

وفي يوجين بولاية أوريغان، أغلق المتظاهرون الطريق السريع رقم 5، مما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق السريع الرئيسي لمدة 45 دقيقة تقريبًا.

ويقول المتظاهرون إنهم اختاروا مطار أوهير لأنه أحد أكبر المطارات. ومن بين الأشياء التي دعى إليها المتظاهرون هو وقف فوري لإطلاق النار في حرب إسرائيل على غزة.

ويتظاهر المحتجون المناهضون للحرب في شيكاغو بشكل شبه يومي منذ هجوم 7 تشرين الأول /أكتوبر.

وبالقرب من سياتل، قالت وزارة النقل في ولاية واشنطن إن مظاهرة أغلقت الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار تاكوما الدولي. وأظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يحملون لافتة ويلوحون بالأعلام الفلسطينية في أثناء وقوفهم على الطريق السريع، الذي أعيد فتحه بعد حوالي ثلاث ساعات.

وتم اعتقال حوالي 20 متظاهرًا في مظاهرة جسر غولدن غيت في سان فرانسيسكو واستؤنفت حركة المرور بعد الظهر بقليل، وفقًا لدورية الطرق السريعة في كاليفورنيا. وقالت السلطات إن الضباط كانوا يعتقلون في نقطتين على الطريق السريع، بما في ذلك نقطة واحدة حيث رفض حوالي 300 متظاهر أوامر بالتفرق.

متظاهر معارض للحرب على غزة يسير على الطريق السريع 880 المتجه جنوبًا في أوكلاند، كاليفورنيا، يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان 2024.
متظاهر معارض للحرب على غزة يسير على الطريق السريع 880 المتجه جنوبًا في أوكلاند، كاليفورنيا، يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان 2024.Jose Carlos Fajardo/BAY AREA NEWS GROUP 2024

وقالت شرطة ولاية أوريغون إنه تم اعتقال 52 متظاهرًا بتهمة السلوك غير المنضبط في أعقاب الاحتجاج على الطريق السريع رقم 5 في يوجين بولاية أوريغان.

كما قامت شرطة نيويورك بالعديد من الاعتقالات، قائلة إن 150 متظاهرًا شاركوا في البداية في المسيرة حوالي الساعة 3:15 عصرًا، لكن سرعان ما زاد هذا العدد. وأعيد فتح جسر بروكلين بالكامل بحلول الساعة 5 مساءً.

وفي شيكاغو، تم اعتقال العشرات من المتظاهرين، وفقًا لنشطاء. وقالت شرطة شيكاغو يوم الإثنين إن "العديد من الأشخاص" تم احتجازهم بعد مظاهرة عرقل فيها الناس حركة المرور، لكن لم يكن لديهم إحصاء مفصل.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

غالانت: لا خيار لإسرائيل سوى الرد على إيران

"جُو الإبادة الجماعية".. هتافات تهاجم بايدن تتردد خلال تجمع انتخابي لترامب والأخير يوافقهم الرأي

رئيس أساقفة نيويورك يزور الضفة الغربية المحتلة ويترأس قدّاسًا بالقرب من بيت لحم: "الإيمان هو الجواب"

احتجاجات الولايات المتحدة الأمريكية غزة مظاهرات فلسطين وقف إطلاق النار