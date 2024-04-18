EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

بتهمة استخدام شعارات نازية.. بدء محاكمة سياسي يميني في ألمانيا

بيورن هوكه
بيورن هوكه Copyright Fabrizio Bensch/AP
Copyright Fabrizio Bensch/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

يخضع أحد أبرز الشخصيات في حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف للمحاكمة اليوم الخميس بتهمة استخدام شعار نازي مرتين، قبل أشهر من الانتخابات الإقليمية التي يترشح فيها ليصبح حاكم ولايته.

اعلان

بيورن هوكه هو زعيم الفرع الإقليمي لحزب البديل من أجل ألمانيا، في ولاية تورينجيا الشرقية وشخصية قوية في اليمين المتشدد للحزب.

وفي المحاكمة أمام محكمة الولاية في هاله، اتُهم باستخدام رموز منظمات غير دستورية.

وهو متهم بإنهاء خطاب في عام 2021 بعبارة "كل شيء من أجل ألمانيا" التي كان يستخدمها النازيون.

تتضمن المحاكمة أيضًا تهمة ثانية تمت إضافتها مؤخرًا وهي أنه كرر الشعار نفسه في كانون الأول/ ديسمبر.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تلخص المأساة الفلسطينية في غزة.. هذه هي الصورة التي فازت بجائزة صورة الصحافة العالمية لهذا العام

بوريل من اجتماع مجموعة السبع: نحن على حافة حرب إقليمية في الشرق الأوسط

حاولا عرقلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.. ألمانيا تعتقل رجلين بتهم التجسس لصالح روسيا

ألمانيا- سياسة نازية ألمانيا