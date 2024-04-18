بتهمة استخدام شعارات نازية.. بدء محاكمة سياسي يميني في ألمانيا

بقلم: يورونيوز

يخضع أحد أبرز الشخصيات في حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف للمحاكمة اليوم الخميس بتهمة استخدام شعار نازي مرتين، قبل أشهر من الانتخابات الإقليمية التي يترشح فيها ليصبح حاكم ولايته.

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بيورن هوكه هو زعيم الفرع الإقليمي لحزب البديل من أجل ألمانيا، في ولاية تورينجيا الشرقية وشخصية قوية في اليمين المتشدد للحزب.

وفي المحاكمة أمام محكمة الولاية في هاله، اتُهم باستخدام رموز منظمات غير دستورية.

وهو متهم بإنهاء خطاب في عام 2021 بعبارة "كل شيء من أجل ألمانيا" التي كان يستخدمها النازيون.

تتضمن المحاكمة أيضًا تهمة ثانية تمت إضافتها مؤخرًا وهي أنه كرر الشعار نفسه في كانون الأول/ ديسمبر.