بقلم: يورونيوز

فيديو: آلاف المجريين يخرجون في مظاهرة معارضة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان

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خرج الآلاف من المجريين اليوم الأحد في مظاهرة مناهضة للرئيس فيكتور أوربان في مدينة ديبريسين، ثاني أكبر مدن المجر.

وتجمع المتظاهرون لدعم بيتر ماغيار، الوافد السياسي الجديد والمعارض لأوربان الذي برز في أقل من ثلاثة أشهر بعد تعهدات بوضع حد لمشاكل مثل الفساد الرسمي وتدهور مستوى الحياة في المجر.

وقال ماغيار، وهو عضو سابق في حزب فيديس الحاكم في المجر: "اليوم، سئمت الغالبية العظمى من الشعب المجري من النخبة الحاكمة، ومن الكراهية واللامبالاة والدعاية والانقسامات المصطنعة. يريد المجريون اليوم التعاون والحب والوحدة والسلام".

وندد ماغيار بـ"دولة المافيا" التي يتزعمها أوربان وأعلن الحرب على ما يسميه آلة الدعاية التي تديرها الحكومة.

وأعلن حزبه، تيسا (الاحترام والحرية)، أنه سيقدم 12 مرشحا في انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في 9 يونيو - حزيران.