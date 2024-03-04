رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يلتقي ترامب هذا الأسبوع في فلوريدا

بقلم: يورونيوز

وصف أوربان، قبل أيام محاولة ترامب العودة إلى البيت الأبيض، بأنها "الفرصة الجادة الوحيدة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

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قال المتحدث الإعلامي باسم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لوكالة الأنباء المجرية الرسمية في وقت متأخر من يوم الأحد، إن الرئيس سيلتقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 8 مارس/آذار في ولاية فلوريدا.

ووصف أوربان، قبل أيام محاولة ترامب العودة إلى البيت الأبيض، بأنها "الفرصة الجادة الوحيدة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأعرب أوربان في 23 فبراير / شباط عن أمله في رحيل الرئيس الحالي جو بايدن وعودة الرئيس ترامب، مع تمنيه أن يكون لدي ترامب الحرية للتدخل في السياسة الخارجية وصناعة السلام في أوكرانيا.

ورفض أوربان إرسال السلاح إلى أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي وانتقد العقوبات المفروضة على موسكو من قبل الدول الغربية، داعيًا مرارًا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا لإنهاء الحرب.

وواجه رئيس الوزراء الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، توترات مع إدارة الرئيس جو بايدن، خاصة بعد مماطلة بودابست في التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

ووافق البرلمان المجري الأسبوع الماضي على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال أوربان، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة هذا العام والتصويت لانتخاب البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران سيكونان حاسمين، حيث يتعين على المحافظين في أوروبا والولايات المتحدة، أن يناضلوا معًا من أجل "استعادة" المؤسسات في واشنطن وبروكسل من الليبراليين الذين، كما قال أوربان، "يهددون الحضارة الغربية".

"الزعيم العظيم لتركيا"

وكان ترامب قد التقى بأوربان في مناسبات عدة، ورغم ذلك، فإن ذلك لم يمنعه من الخلط بين أوربان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي خطاب ألقاه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أشاد ترامب بأوربان ووصفه بأنه "زعيم عظيم لتركيا".

وقال الرئيس السابق: "هل سمع أحدكم عن رجل يدعى فيكتور أوربان؟"، مشيرًا إلى رئيس الوزراء المجري، "إنه على الأرجح أحد أقوى القادة في العالم".