في حادث مروع... مقتل شخص بعد أن شفطه محرك طائرة في مطار أمستردام

الحادثة وقعت على ما يبدو عندما كانت الطائرة تُدفع إلى الخلف من قبل مركبة مخصصة للدفع، قبل اتجاهها للمدرج وإقلاعها إلى الدنمارك.

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لقي شخص مصرعه بعد أن شفطه محرّك طائرة في مطار أمستردام. وأكدت السلطات الهولندية وإدارة مطار سخيبول في أمستردام وكذلك شركة كي أل أم KLM هذا الحادث المأساوي.

وقالت وسائل الإعلام إن شخصًا علق في محرك طائرة في أكبر مطارات هولندا بينما كانت تحضر للإقلاع بعد أن غادرت بوابة الصعود.

ووقع الحادث عندما كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM على وشك الإقلاع إلى مدينة بيلوند الدنماركية.

ووفقًا لصحيفة "دي تليخراف" الهولندية أكد أحد العاملين في المطار دون ذكر اسمه هذه الفرضية وأفاد بأن الحادث وقع في أثناء عملية دفع إلى الوراء Pusback، وهي عملية يتم فيها دفع الطائرة من قبل مركبة إلى الوراء قبل إقلاعها.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قول أحد شهود العيان إن الضحية موظف جديد في المطار، وإن المحرك شفطه عندما كان يحاول أن يزيل شيئًا من طريق الطائرة بينما كانت تـُدفع إلى الخلف.

لكن لم ترد بعد أي معلومات رسمية عن كيفية وقوع الحادث، كما لم يتضح حتى الآن إذا ما كانت الضحية أحد الركاب أو أحد الموظفين. كما لم يعط المطار أو شركة الطيران أي معلومات عن الشخص المتوفى.

وقد شهد بعض الركاب والموظفين العاملين على الأرض هذا الحادث، وحضرت خدمات الطوارئ على الفور إلى مكان الحادث.

وأفاد أحد موظفي الطائرة أمام وسائل الإعلام أنه شاهد شخصًا يقفز باتجاه محرك الطائرة بعد مدّة وجيزة من تنفيذ تعليمات السلامة، وأن ضوضاء صاخبة ودخانا كثيفًا نشآ على إثر ذلك.

وأصدر مطار سخيبول بأمستردام بيانًا حول الحادث المأساوي قال فيه: "وقع اليوم حادث مروع علق فيه شخص في محرك طائرة. قلوبنا مع أقارب المتوفى وسنعتني بالركاب والزملاء الذين شهدوا ذلك."

وقد فتحت السلطات الهولندية تحقيقًا في الحادث.