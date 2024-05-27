"كادت تصطدم بأحد المباني".. رحلة نجاة مثيرة لطائرة هبطت اضطراريا في سيدني

بقلم: يورونيوز

أظهرت لقطات جوية مصورة للحادث، الطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق المنازل والأشجار المحيطة بالمطار، قبل أن تفقد السيطرة، وتنزلق على المدرج.

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نجا شخصان بأعجوبة بعد هبوط اضطراري لطائرة خفيفة من طراز سيسنا في مطار بانكستاون بسيدني، أستراليا، الأحد.

وكادت الطائرة، أن تصطدم بأحد مباني المطار خلال هبوطها.

وأظهرت لقطات جوية مصورة للحادث، الطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق المنازل والأشجار المحيطة بالمطار، قبل أن تفقد السيطرة، وتنزلق على المدرج.

وشوهد راكبا الطائرة وهما يخرجان منها بسلام.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، يُعتقد أن سبب الهبوط الاضطراري هو عطل في المحرك.