اعتقال راكب بعد مغادرته طائرة عبر مخرج الطوارئ والنزول على الجناح بمطار أسترالي

بقلم: يورونيوز

أعلن المسؤولون أنه تم اعتقال راكب في مطار ملبورن الأسترالي بعد أن غادر طائرة متوقفة عبر مخرج الطوارئ، حيث سار على طول جناح الطائرة ثم نزل من محركها إلى المدرج يوم الخميس.

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كانت رحلة JQ507 التابعة لشركة "جيت ستار" قد وصلت إلى مطار ملبورن قادمة من سيدني وتوقفت عند بوابة المحطة عندما غادر الرجل الطائرة من المخرج الأيمن.

أظهرت الصور التي التقطها الركاب وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي باب الطوارئ مفتوحا، ومنزلق الطوارئ مرئيا من المحطة بعد نزول الركاب.

وفقا لبيان شركة "جيت ستار"، فإن فتح مخرج الطوارئ أدى تلقائيا إلى نشر منزلق من مؤخرة الجناح عند جسم الطائرة إلى الأرض. ومع ذلك، قرر الرجل السير على طول الجناح ونزل عبر أحد محركي طائرة إيرباص إيه 320، وفقا لما ذكره المسؤولون.

وفي بيان صادر عن الشرطة الفيدرالية الأسترالية، تم الكشف عن أن موظفي "جيت ستار" أبلغوا الضباط، الذين اعتقلوا الرجل بتهمة "السلوك العدواني المزعوم وانتهاك بروتوكولات سلامة الطائرات".

كما أضاف البيان أن المسعفين قاموا بتقييم حالته ونقلوه إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات.

الشرطة أكدت استمرار التحقيقات، ومن المحتمل توجيه اتهامات لاحقا. وأوضح مطار ملبورن أن طاقم الطائرة والموظفين احتجزوا الرجل حتى وصلت الشرطة واعتقلته.