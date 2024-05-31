وزير الدفاع الألماني يعلن عن حزمة دعم عسكري بقيمة 500 مليون يورو لأوكرانيا

بقلم: يورونيوز

شنت روسيا هجوماً جديداً في خاركيف في وقت سابق من هذا الشهر وأبلغ القادة العسكريون الأوكرانيون عن حشد متجدد للقوات الروسية في شمال المنطقة أمس الخميس.

اعلان

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن حزمة دعم عسكري بقيمة 500 مليون يورو لأوكرانيا.

وجاء هذا الإعلان خلال زيارته مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية في أوكرانيا والتي ظلت سرية حتى المساء لأسباب أمنية.

وقال بيستوريوس: "أوكرانيا تتعرض لضغوط لأن القوات الروسية تبذل كل ما في وسعها لتمديد طول الجبهة وربط القوات الأوكرانية. لكنهم ينجحون".

وأضاف: "في الوقت نفسه، لا يتم تحقيق اختراقات مهمة ومستدامة حقًا. لذلك فإن الوضع بطبيعة الحال هو وضع ضغط، ولكن ليس الوضع الذي يبدو أن أوكرانيا غير قادرة على التعامل معه في الوقت الحالي".

كانت هذه الزيارة الثالثة لبيستوريوس إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي عام 2022.

تتضمن حزمة المساعدات العسكرية ذخيرة لنظام الدفاع الجوي الأوكراني متوسط المدى وصواريخ (SLS) قصيرة المدى.

كما تشمل قطع غيار وبراميل لأنظمة المدفعية وحوالي مليون طلقة من الذخيرة الصغيرة. وقال بيستوريوس إن بعض الأسلحة على وشك التسليم لأوكرانيا.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مزود للأسلحة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وتواجه القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية للمعارك نقصًا في الذخيرة في مواجهة الهجوم الروسي المتجدد في المنطقة الشمالية من مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وكانت روسيا قد شنت هجومًا جديدًا في خاركيف في وقت سابق من هذا الشهر، وأبلغ القادة العسكريون الأوكرانيون عن حشد متجدد للقوات الروسية في شمال المنطقة.

دبابات ألمانية Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

حققت روسيا بعض المكاسب على الأرض لكن قدرة أوكرانيا على صد قوات موسكو أعاقها التأخير الطويل في المساعدات العسكرية الأمريكية والإنتاج العسكري غير الكافي لأوروبا الغربية، مما أدى إلى إبطاء عمليات إيصال الأسلحة إلى ساحات المعارك.

وحذر قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي من أن روسيا تزيد من تركيز قواتها في منطقة خاركيف، حيث حققت قوات موسكو تقدمًا كبيرًا في هجوم الربيع.

وقال سيرسكي على صفحته على فيسبوك يوم الخميس إن روسيا تجلب وحدات الجيش من أجزاء أخرى من أوكرانيا إلى منطقة خاركيف لتكملة القوات في بؤرتي القتال الرئيسيتين، وهما بلدتي فوفشانسك وليبتسي.

وأضاف سيرسكي بأن أوكرانيا نقلت أيضًا قوات الاحتياط إلى المنطقة.

وفي خطابه الليلي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الاتفاقيات الجديدة مع الشركاء بشأن الدفاعات الجوية وإنتاج الطائرات دون طيار تلوح في الأفق.

وقال: "لدينا فعلًا بعض التأكيدات من القادة حول تعزيز قدراتنا الدفاعية الجوية، والمفتاح هو تنفيذها بالكامل وإضافة المزيد من الاتفاقيات ذات الصلة".