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جدونا

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27 قتيلًا على الأقل في هجمات أوكرانية على خيرسون ولوغانسك

صورة قدمتها الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، تظهر شقة مدمرة في خيرسون، أوكرانيا.
صورة قدمتها الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، تظهر شقة مدمرة في خيرسون، أوكرانيا. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أفادت تقارير إعلامية صادرة عن مسؤولين روس في منطقتي خيرسون ولوغانسك الأوكرانيتين واللتين تخضعان لسيطرة روسية جزئية، أن 27 شخصا على الأقل قتلوا خلال الساعات الأخيرة جراء هجمات أوكرانية.

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تأتي هذه الأنباء في ظل استمرار تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا باستخدام طائرات بدون طيار، حتى ساعات الليل المتأخرة من يوم السبت.

وقال حاكم منطقة خيرسون المدعوم من موسكو، فلاديمير سالدو، إن هجومًا أوكرانيًا استهدف الجمعة، بلدة سادوف الصغيرة في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، والتي تخضع لسيطرة روسية جزئية، أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 15 آخرين.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية عن سالدو قوله، إن الهجوم وقع باستخدام قنبلة موجهة فرنسية الصنع في البداية، تلاها هجوم بصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع.

وقال إن القوات الأوكرانية "قامت بقصف المنطقة عن عمد لثاني مرة لخلق أكبر عدد من الضحايا" عندما "هرع سكان المنازل المجاورة لمساعدة الجرحى".

وكتب سالدو على تلغرام في وقت سابق، إن "متجرًا كان مزدحمًا بالزبائن والموظفين تعرّض للقصف في بلدة سادوف الواقعة إلى الجنوب من المركز الإقليمي لمدينة خيرسون، الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية"، مشيرًا إلى أن عدد القتلى 22 والمصابين 15 منهم خمسة في حالة خطيرة.

وفي الشرق، قال حاكم منطقة لوغانسك الموالي لروسيا ليونيد باستشينك، يوم السبت إنه "تم انتشال جثتين أخريين من تحت الأنقاض في أعقاب الهجوم الصاروخي الأوكراني يوم الجمعة على العاصمة الإقليمية، والتي تسمى أيضًا لوغانسك، مما رفع عدد القتلى إلى خمسة. وقال باسيتشنيك أيضا إن 60 شخصا أصيبوا في الهجوم".

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