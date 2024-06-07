الغارديان: رئيس حزب العمال البريطاني يتجه لتقديم التزام بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

بقلم: يورونيوز

حسب الصحيفة البريطانية، يُتوقع أن يقدّم كير ستارمر في بيان الحزب قبيل الانتخابات تعهدًا بالاعتراف بفلسطين قبل نهاية أي عملية سلام محتملة.

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قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلًا عن مصادر إن رئيس حزب العمال، كير ستارمر يخطط لانتهاز الفرصة في بيان حزب العمال لتقديم أقوى التزام له بشأن الدولة الفلسطينية منذ بدء الحرب على غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم للحزب في صفوف اليساريين.

وحسب الغارديان يقول أشخاص مطلعون على الوثيقة إنه من المتوقع أن يدرج زعيم حزب العمال تعهدًا بالاعتراف بفلسطين قبل نهاية أي عملية سلام محتملة، والتأكد من أن مثل هذه الخطوة لن يتم الاعتراض عليها من قبل دولة مجاورة.

ويستعد البريطانيون للتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها في 4 تموز / يوليو.

وسيتم الاتفاق على الصيغة النهائية للبيان في اجتماع مع النقابات اليوم الجمعة وسيتم الإعلان عنه رسميًا يوم الخميس المقبل.

ولم تكن الإشارة إلى الشرق الأوسط متوقعة على نطاق واسع، نظرًا إلى أن البيان سيركز على "مهام" ستارمر الخمس الأساسية: الاقتصاد والتعليم والصحة والطاقة ومكافحة الجريمة.

ويعكس الالتزام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية "كجزء من عملية السلام" التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في كانون الثاني / يناير.

وكان كاميرون الذي ينتمي لحزب المحافظين الحاكم، قد قال آنذاك إنه يجب أن يظهر للشعب الفلسطيني "تقدمًا لا رجعة فيه" نحو حل الدولتين "كجزء من عملية السلام". وقد لاقت تصريحات وزير الخارجية آنذاك انتقادات واسعة.

ومن المرجح أن يثير هذا التغيير في سياسة حزب العمال غضب إسرائيل، التي غضبت أيضًا عندما اعترفت كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميًا بفلسطين في أيار / مايو. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هذه الخطوة بأنها "مكافأة للإرهاب".

في الأيام الأولى من الحرب على في غزة، كان ستارمر حريصًا على عدم الابتعاد عن الدعم المطلق الذي أبدته الحكومة البريطانية والولايات المتحدة ودول أوروبية عدّة لإسرائيل.

وقد تسبب هذا الموقف في إثارة غضب اليسار داخل حزب العمال، وبالأخص عندما قال ستارمر في إحدى المقابلات إنه يعتقد أن لإسرائيل الحق في قطع إمدادات المياه والكهرباء عن غزة.

أما في الأسابيع الأخيرة فقد أصبح حزب العمال أكثر استعدادًا للنأي بنفسه عن موقف الحكومة في لندن، بما في ذلك تقديم الدعم الضمني لقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

ويأمل حزب العمال في أن تساعد الصياغة المتعلقة بالدولة الفلسطينية على استعادة الدعم بين الناخبين المسلمين والتقدميين، الذين خاب أمل الكثير منهم في السياسة الخارجية للحزب في الأشهر الأخيرة. ويقول مسؤولو الحزب إنهم قلقون من أنهم قد يخفقون في الفوز بدائرتين انتخابيتين في بريستول سنترال وشيفيلد هالام نتيجة لذلك.