ملك بلجيكا يقبل استقالة رئيس الوزراء دي كرو الذي خسر الانتخابات

تلقى رئيس الوزراء البلجيكي المنتهية ولايته ضربة قوية في الانتخابات الوطنية والأوروبية يوم الأحد، ما دفع به إلى تقديم طلب إستقالته.

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قال رئيس الوزراء الليبرالي الفلمنكي ألكسندر دي كرو إن الملك البلجيكي فيليب قبل استقالته بعد أن تعرض حزبه "الليبراليين والديمقراطيين الفلمنكيين"، لخسارة فادحة في الانتخابات الأوروبية الأحد، وفقًا لما ذكره موقع X المنشور يوم الاثنين.

وقال دي كرو إن الحكومة الحالية ستهتم بالشؤون الجارية وتستعد للانتقال إلى فريق جديد بينما سيظل رئيس وزراء مؤقت حتى يتم تشكيل ائتلاف جديد.

قال رئيس الوزراء دي كرو: "أود أن أشكر بصدق ناخبينا ومقاتلينا. نتائج الانتخابات مخيبة للآمال وأنا أتحمل مسؤولية ذلك"، بعد حصوله على 5.4٪ فقط من الأصوات الوطنية، بانخفاض 3.1٪ مقارنة بالانتخابات الفيدرالية الأخيرة التي أجريت قبل خمس سنوات.

على الرغم من استطلاعات الرأي التي تنبأت بأن حزب فلامس بيلانغ اليميني المتطرف والمناهض للهجرة سيصبح القوة السياسية الرئيسية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة، إلا أن التحالف الفلمنكي الجديد القومي اليميني (N-VA) احتفظ بمركزه الأول، مع توقع حصوله على 22% من الأصوات، وفقًا للنتائج المؤقتة التي قدمتها وزارة الداخلية.

وستؤدي نتائج يوم الأحد إلى مفاوضات معقدة في بلد منقسم بسبب اللغة والهويات المتعددة. تنقسم بلجيكا على أسس لغوية، مع والونيا الناطقة بالفرنسية في الجنوب والفلاندرز الناطقة بالهولندية في الشمال، ويتم تشكيل الحكومات دائمًا من خلال تحالفات مكونة من أحزاب من كلا المنطقتين.

تمتلك بلجيكا الرقم القياسي العالمي لأطول وقت مطلوب لتشكيل الحكومة، بعد تسمية ائتلاف حكومي في كانون الأول/ ديسمبر 2021 بعد ما مجموعه 541 يومًا من المفاوضات.

صوت أكثر من 8 ملايين بلجيكي في ما أطلق عليه انتخابات "الأحد الكبير" لاختيار ممثليهم الإقليميين والوطنيين وأعضاء البرلمان الأوروبي في البرلمان الأوروبي الجديد.