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شاهد: احتجاجات أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضد تقدم اليمين المتطرف

أشخاص يرفعون هواتفهم المحمولة أثناء احتجاجهم على حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
أشخاص يرفعون هواتفهم المحمولة أثناء احتجاجهم على حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. Copyright Ebrahim Noroozi/ The AP
Copyright Ebrahim Noroozi/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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تظاهر آلاف الأوروبيين مساء الأحد أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، بعد توقعات بتحقيق أحزاب يمينية متطرفة تقدما ملحوظا في الانتخابات.

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ونظمت آفاز، وهي منظمة عالمية تناضل من أجل قضايا البيئة وحقوق الإنسان وحرية التعبير، عرضًا موسيقيا على درجات البرلمان.

وقالت باتريشيا مارتن، المتحدثة "باسم آفاز": "قد تكون هذه ليلة تاريخية بالنسبة لليمين المتطرف، ولدينا فقط رسالة بسيطة لجميع الأوروبيين. لقد حان الوقت للتوحد ومحاربة اليمين المتطرف. إنهم يصلون من أجل كل ما نهتم به".

وتشير نتائج الانتخابات، إلى أن الأحزاب اليمينية المتطرفة حققت مكاسب كبيرة في البرلمان الأوروبي، مع انتهاء التصويت يوم الأحد.

وفي فرنسا، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد أن تعرض حزبه لهزيمة مدوية أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

وفي ألمانيا، انخفض دعم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس من يسار الوسط إلى نسبة 14%، وتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي صعد إلى المركز الثاني.

أدلى ملايين الأوروبيين بأصواتهم هذا الأسبوع لانتخاب برلمان أوروبي جديد، وهو الفرع التشريعي للكتلة التجارية المكونة من 27 عضوا، في إحدى أكبر الانتخابات الديمقراطية في العال

المصادر الإضافية • أ ب

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