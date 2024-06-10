إدانة تاريخية.. السجن 8 أشهر لمشجعين وجهوا إهانات عنصرية ضد فينيسيوس

بقلم: يورونيوز

حُكم على ثلاثة من مشجعي فالنسيا بالسجن لمدة ثمانية أشهر، بعد اعترافهم بالذنب في توجيه الإهانة العنصرية لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور في أول إدانة في قضايا تتعلق بالعنصرية في كرة القدم الاحترافية في إسبانيا.

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لن يُسمح للمشجعين الثلاثة بدخول ملاعب كرة القدم لمدة عامين وسيتعين عليهم دفع تكاليف جميع إجراءات المحكمة.

وتم احتجاز المشجعين بعد مباراة في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا على ملعب ميستايا في مايو 2023. وتوقفت المباراة لفترة وجيزة بعد تعرض فينيسيوس للإهانة.

وقام المشجعون حينها بإصدار أصوات القردة من المدرجات.

وكان فالنسيا قد منع بالفعل جماهيره من حضور مباراة ميستايا.