أوروبا تنحرف يمينًا ولكن الوسط يقاوم: ما الذي تعنيه نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي وماذا بعد؟

تقود أحزاب الوسط المؤيدة لأوروبا أغلبية رغم انحراف الناخبين إلى اليمين، لكن مسار أورسولا فون دير لاين للفوز بولاية جديدة محفوف بالصعوبات.

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أدلى نحو 185 مليون ناخب في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وشهدت الأحزاب اليمينية زيادة في التأييد في جميع أنحاء القارة، مما أدى إلى ترجيح كفة ميزان القوى داخل البرلمان.

لكن الزيادة في دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة لم تكن واضحة كما توقع البعض، مما يعني أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية كافية، فإن التحالف المؤيد لأوروبا في الوسط سيصمد.

رغم التوتر القائم بينها، فإن ما يسمى "بالتحالف الكبير" بين حزب الشعب الأوروبي (EPP) من يمين الوسط والاشتراكيين والديمقراطيين من يسار الوسط، ومجموعة أوروبا الجديدة الليبرالية، حصلوا على 403 مقعد (حوالي 56% من جميع المقاعد) فيما بينهم وفقًا لتقديرات صباح يوم الاثنين.

على مدى سنوات، تعاونت هذه الأحزاب على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث قامت ببناء جدار حماية لمنع اليمين المتطرف من دخول التيار السياسي السائد، وفي حين أن أغلبية هذه الأحزاب الآن هي أضيق نطاقًا، فإنه يمكنها أن تواصل العمل معًا لضمان عمل الآلة التشريعية للاتحاد الأوروبي بسلاسة خلال الولاية العاشرة القادمة.

ستتجه الأنظار الآن إلى الفائزين في الانتخابات، أي حزب الشعب الأوروبي الذي حقق فوزًا واضحًا وعزز هيمنته في المجلس الجديد.

وقد أشارت مرشحته الرئيسية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق، إلى استعدادها للعمل مع بعض الأحزاب، التي تجلس مع المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليمينيين المتشددين.

ولكن الإشارات الأولية الصادرة عن معسكر حزب الشعب الأوروبي، تدل على أنهم سيبقون أوفياء لحلفائهم التقليديين في الوسط. وقالت الرئيسة الأوروبية روبيرتا ميتسولا لـيورونيوز: ”من التقديرات الأولى بدا أن الوسط البنّاء المؤيد لأوروبا قد صمد“.

كما عرضت فون دير لاين أيضًا العمل مع الاشتراكيين والليبراليين لبناء ”أغلبية في الوسط من أجل أوروبا قوية“، حيث وزنت كلماتها بعناية لتهدئة المنتقدين، الذين انتقدوا انفتاحها الأخير تجاه اليمين المتشدد.

وأضافت فون دير لاين القول: ”بعبارة أخرى، الوسط متماسك... ولكن من الصحيح أيضًا أن المتطرفين في اليسار واليمين قد حصلوا على دعم، ولهذا السبب تلقي النتيجة مسؤولية كبيرة على عاتق أحزاب الوسط“.

ومع ذلك، نظرًا لأن البرلمان الأوروبي لا يعمل من خلال ائتلاف مستقر، بل من خلال تحالفات كل قضية على حدة تتشكل وفقًا لمشروع القانون التشريعي المطروح - وبما أن المجموعات لا تصوت دائمًا في كتلة واحدة مع شيوع التمردات - فقد يعني ذلك هوامش تصويت ضيقة، خاصة بالنسبة للملفات الحساسة، مثل تلك المتعلقة بالصفقة الخضراء الأوروبية.

وقد تؤدي المساحة المحدودة للمناورة إلى اعتماد حزب الشعب الأوروبي على شركاء على يمينه، على أساس مخصص - بما في ذلك قرار الكتلة النصفية الجديدة لتعيين رئيس جديد للمفوضية.

مستقبل فون دير لاين في الميزان

بعد فوز حزب الشعب الأوروبي التابع لها، وزيادة حصته من المقاعد بمقدار ثمانية مقاعد، من المقرر أن تحصل أورسولا فون دير لاين على فرصة أولى لتأمين خمس سنوات أخرى على رأس المفوضية الأوروبية، وفقًا لما يسمى بعملية "المرشح الأفضل" Spitzenkandidaten.

لكن فرص إعادة انتخابها كانت معقدة ليس فقط بسبب حسابات البرلمان الجديد، ولكن أيضًا بسبب قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في فرنسا.

ويقول البعض إن وضعية ماكرون الضعيف والمستشار شولز المحاصر - الذي احتل حزبه الاشتراكي الألماني المركز الثالث، متخلفًا عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي المعارض الرئيسي (CSU) وحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف - يمكن أن تعرقل ترشيحها.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتسمية مرشح رسمي للمنصب الأعلى في المفوضية في 28 يونيو، قبل أيام فقط من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في فرنسا. ومع عدم شعبية فون دير لاين الواضحة في فرنسا - حيث وفد حزب الشعب الأوروبي الفرنسي نفسه يعارض إعادة انتخابها - فإن ترشيحها قبل أيام من الاقتراع قد يقلل من شعبية ماكرون أكثر.

Lead candidate for the European Commission, current European Commission President Ursula von der Leyen Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

وإذا تجاوزت فون دير لاين هذه العقبة وتم ترشيحها من قبل قادة الاتحاد الأوروبي، فستحتاج بعد ذلك إلى تأمين دعم الأغلبية المطلقة من 361 عضوًا منتخبًا حديثًا في البرلمان الأوروبي في اقتراع سري.

كان من المقرر في البداية إجراء هذا التصويت في منتصف سبتمبر، ولكن وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، يمكن أن يتم في أقرب وقت، في 18 يوليو خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في ستراسبورغ.

في عام 2019، اجتازت فون دير لاين هذا الاختبار بفارق ضئيل للغاية بلغ تسعة أصوات.

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وهذه المرة، يمكن للوفود الوطنية داخل مجموعتها من حزب الشعب الأوروبي أن تعارض إعادة انتخابها. وإذا قام الاشتراكيون والليبراليون بحشد أعضائهم للتصويت لها، فهناك احتمالات كبيرة لتمرد التحالفات الوطنية الصغيرة.

تعني هذه الهوامش الضيقة أن فون دير لاين قد تعتمد على دعم المشرعين من حزب إخوان إيطاليا (FDI) الذي تتزعمه جيورجيا ميلوني، والذي فاز بـ 24 مقعدًا وفقًا للنتائج الأولية، وهذا يعزز بقوة مكانة جيورجيا ميلوني كوسيط قوي على مسرح الاتحاد الأوروبي.

ولكن من خلال الاعتماد على ميلوني، تخاطر فون دير لاين بتنفير الحلفاء ذوي الميول اليسارية، ومن غير المرجح أن تحصل على دعم الخضر، الذين صوتوا أيضًا ضد ظهرها في عام 2019، والذين عانوا من بعض أكبر الخسائر ليلة الأحد، حيث فقدوا 20 مقعدًا وشهدوا تآكل قوتهم في البرلمان.

إعادة التشكيل يمكن أن تفيد جناح اليمين

يمكن أن تتغير حسابات البرلمان الأوروبي أيضًا، بمجرد أن يتفاوض الوافدون الجدد أو الأحزاب المشردة سياسيًا حاليًا في البرلمان الأوروبي، على الانتماء إلى المجموعة. ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات بشأن الانتماءات الحزبية يوم الاثنين.

وبما أن العديد من هذه الأحزاب تنتمي إلى اليمين المتطرف، فهذا يعني أن التعديل المحتمل يمكن أن يعزز أعداد التجمعين اليمينيين المتطرفين، الهوية والديمقراطية (ID) والمحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR).

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ومن بين الأحزاب المصنفة حاليًا على أنها غير مرتبطة حزب فيكتور أوربان ”فيدس“ الذي يقدر أنه حصل على 10 مقاعد، والذي قد يتطلع إلى الانضمام إلى حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين وتعزيز أعداد التجمع القومي.

كما أبدت مارين لوبان - التي كان حزبها التجمع الوطني الفرنسي الفائز الأكبر في هذه الليلة، حيث حصدت أكثر من 31% من الأصوات ودفعت الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة - رغبتها في تشكيل تجمع يميني متشدد يضم نواب حزب الجبهة من أجل الجمهورية بزعامة جيورجيا ميلوني.

talian Premier Giorgia Meloni, left, shares a light moment as she welcomes President of the European Commission Ursula von der Leyen on Jan. 29, 2024. Roberto Monaldo/LaPresse

لقد صوّرت ميلوني كصانعة ملوك، كما توددت إليها أيضًا فون دير لاين من يمين الوسط. ومن المرجح أن تلعب ميلوني أوراقها بعناية، حيث أن التقرب من «لو بان» يمكن أن يدمر فرصها في التعاون، وبالتالي يكون لها رهان نهائي في تشكيل سياسة الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الأحزاب التي ليس لها عائلة سياسية حاليًا أيضًا حزب البديل من أجل ألمانيا المحاصر، والذي على الرغم من مجموعة الفضائح الأخيرة التي تنطوي على تحقيقات في النفوذ الأجنبي والعلاقات مع النازيين الجدد، جاء في المرتبة الثانية في ألمانيا بحصوله على 16 مقعدًا في البرلمان الأوروبي.

بعد طرده من مجموعة الهوية والديمقراطية المتشددة في نهاية مايو، ليس من الواضح ما إذا كان حزب البديل من أجل ألمانيا يمكنه توحيد جهوده مع الأحزاب المتطرفة الأخرى لتشكيل مجموعة هامشية في أقصى اليمين في البرلمان. وللقيام بذلك، يحتاج إلى ما لا يقل عن 23 مشرعًا من سبع دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي.

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كما يمكن أن تؤدي إعادة تشكيل المجموعات إلى مزيد من التراجع في أعداد مجموعة «تجديد أوروبا» الوسطية، التي عانت من خسائر فادحة، حيث خسرت 22 مقعدًا وفقًا للتقديرات.

وقد أشارت رئيستهم فاليري هاير بالفعل إلى أن حزب الشعب الهولندي من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) سيتم طرده في وقت مبكر من يوم الاثنين لموافقته على دخول الحكومة مع حزب خيرت فيلدرز اليميني المتطرف من أجل الحرية (PVV) في هولندا.

تم إبرام الصفقة الهولندية بعد أيام فقط من تعهد مجموعة "تجديد أوروبا" علنًا بعدم دخول الحكومة أبدًا مع أحزاب اليمين المتطرف «على أي مستوى».

وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد مقاعد "تجديد أوروبا" إلى 76، مما يزيد من الضغط على ائتلاف الوسط ويزيد من التأكيد على الأرقام التي تحتاجها فون دير لاين لتأكيد إعادة انتخابها.