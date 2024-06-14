مستبعدة روسيا..سويسرا تستضيف قمة السلام الأوكرانية

بقلم: يورونيوز

تستضيف سويسرا عشرات الزعماء يومي 15 و16 يونيو/حزيران في منتجع على ضفاف بحيرة بالقرب من لوسيرن لمحاولة تحديد الخطوات الأولى نحو تحقيق السلام في أوكرانيا.

اعلان

ووجهت "قمة السلام في أوكرانيا" الدعوات إلى 160 دولة، ومن المتوقع حضور حوالي 90 دولة ومنظمة.

وعلى الرغم من أن القائمة النهائية للمشاركين لم تُنشر بعد، فإن العديد من الدول الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، لن ترسل رؤساء دول إليها.

وفي يوم الاثنين، نقلت إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي عن العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين الذين لم تذكر أسمائهم زعمهم أن عدد المشاركين المؤكدين قد انخفض.

ويرتكز المؤتمر على صيغة سلام من 10 نقاط حددها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أواخر عام 2022، لكن لا تزال هناك أسئلة حول مدى تأثير القمة في غياب روسيا.

وكان زيلينسكي يروج لقمة السلام التي ستعقد نهاية الأسبوع في جميع أنحاء العالم، في محاولة لحشد الدعم والحضور لهذا الحدث.

ومن بين الدعوات الـ 160 التي تم إرسالها، يمكن لزيلينسكي الاعتماد على عشرات من رؤساء الدول أو الحكومات الذين سيحضرون القمة، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ومن المقرر أن تلقي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كلمة، وتلتقي بزيلينسكي على هامش القمة.

ومع ذلك، تحتوي القائمة المختصرة على بعض الغيابات الصارخة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيحضر حملة لجمع التبرعات في لوس أنجلوس مع جورج كلوني بدلاً من ذلك.

وسبق أن قال زيلينسكي للصحفيين في بروكسل إن غياب بايدن سيكون رمزياً، وذهب إلى حد القول إن عدم حضوره سيكون بمثابة "تحية حارة" لبوتين.

وستكون الصين، أحد حلفاء روسيا الرئيسيين، غائبة أيضًا. وفي بيان مشترك مع البرازيل، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أنها ستشارك في قمة تعترف بها كل من أوكرانيا وروسيا، والتي تنطوي على مشاركة متساوية.

لكن أبرز الغائبين هي روسيا. وأوضحت حكومة زيلينسكي أن روسيا غير مرحب بها، ورفضت موسكو علنًا خطة السلام التي تقوم عليها القمة.

ووفقا لمسودة وثيقة حصلت عليها بلومبرج، ستهدف القمة إلى خلق مسار لإشراك المسؤولين الروس في المستقبل. ويتفق المنظمون السويسريون للمؤتمر على أن مشاركة روسيا ضرورية رغم تردد أوكرانيا المستمر.

ما الذي يمكن أن تحققه القمة؟

وتحدد خطة أوكرانيا 10 مقترحات تسلط الضوء على رؤية زيلينسكي حول كيفية إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

إن الخطة بعيدة المدى، بما في ذلك انسحاب القوات الروسية من الأراضي المحتلة واستعادة حدود الدولة الأوكرانية مع روسيا.

ومن المقرر أن تناقش القمة ثلاثة مواضيع: السلامة النووية، بما في ذلك محطة زابوريزهيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا؛ المساعدات الإنسانية، والأمن الغذائي بما في ذلك تأثير الحرب على الإنتاج الزراعي الأوكراني والصادرات في جميع أنحاء العالم.

وترفض روسيا تماماً صيغة السلام التي طرحتها أوكرانيا، الأمر الذي يجعل التوصل إلى حل عملي للقضايا من خلال القمة أمراً غير مرجح.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيأمر "على الفور" بوقف إطلاق النار في أوكرانيا إذا بدأت كييف في سحب قواتها من أربع مناطق احتلتها موسكو وضمتها من جانب واحد في عام 2022 وتخلت عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وظل المنظمون واقعيين بشأن النتائج المحتملة للقمة، قائلين إنها تهدف إلى إيجاد "مسار محتمل نحو السلام في أوكرانيا" وتوفير "أساس" لعملية السلام.

اعلان

لا تزال الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا على أعلى مستوياتها، حيث تحقق روسيا مكاسب إقليمية في شرق وشمال شرق أوكرانيا. وكرر زيلينسكي دعوات الغرب للحصول على أسلحة، مدعيا أنها ضرورية لهزيمة الجيش الروسي.