بقلم: يورونيوز

اتفقت الولايات المتحدة وأوروبا على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة واستخدامها في دفع تكاليف الحرب في أوكرانيا.

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ووافقت دول مجموعة السبع على منح قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، على أن تستخدم المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة.

كما يتوقع أن تشهد قمة مجموعة السبع التي بدأت أعمالها اليوم الخميس، في إيطاليا توقيع اتفاقية أمنية بين واشنطن وكييف.

وتزيد قيمة الأصول الروسية المجمدة عن 260 مليار دولار، يريد الغرب الاستفادة من عائداتها لتأمين احتياجات أوكرانيا عن طريق منحها قرضًا.

وتحتفظ أوروبا بالجزء الأكبر من هذه الأصول.

ستستفيد الاتفاقية المرتقبة من فوائد الأصول الروسية المجمدة القرض الذي سيقدم من الولايات المتحدة وقروض إضافية من شركاء آخرين. وقال مسؤول رفيع إنه سيتم صرف الدفعات الأولى هذا العام، لكن أوكرانيا لن تتمكن من استخدام الأموال بشكل آني، فالأمر سيحتاج بعض الوقت.

وسيترك بيان الزعماء سيترك الباب مفتوحاً أمام مصادرة الأصول الروسية بالكامل، وهو الأمر الذي لم يحصل الحلفاء بعد على الإرادة السياسية، مشيرين إلى حد كبير إلى مخاوف تتعلق بالاستقرار القانوني والمالي.