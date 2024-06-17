بقلم: يورونيوز

العثور على 10 جثث لمهاجرين محتملين بعد غرق قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

اعلان

عثر عمال فريق إنقاذ ألماني على 10 جثث لمهاجرين محتملين تحت سطح قارب خشبي قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية هذا الاثنين، حسبما أكدته مجموعة الإغاثة الألمانية "ريسكشيب"، بينما يبحث خفر السواحل الإيطالي عن مفقودين من سفينة أخرى تحطمت قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا.

وجاء في تغريدة على صفحة "ريسكشيب" أنه "يتم الإعتناء حاليًا بـ 51 شخصًا على متن السفينة وجاء الإنقاذ بعد فوات الأوان بالنسبة لعشرة أشخاص".

وأضافت التغريدة: "كان على متن القارب الخشبي المملوء بالمياه 61 شخصًا. وتمكن فريقنا من إجلاء 51 شخصًا، وفقد اثنان منهما الوعي وكان لا بد من تحريرهم عن طريق استخدام فأس. القتلى العشرة كانوا في الطابق السفلي من القارب الذي غمرته المياه".

بدأت عملية البحث والإنقاذ الأخرى قبالة ساحل كالابريا بعد نداء استغاثة من قارب فرنسي، يبحر على بعد حوالي 120 ميلاً من الشواطئ الإيطالية، عند حدود مناطق البحث والإنقاذ الخاضعة لليونان وإيطاليا.

وبعد الإبلاغ عن وجود القارب نصف الغارق، تمكن رجال الإنقاذ من انتشال 12 مهاجرا. وتمّ نقل الناجين إلى ميناء روسيلا جونيكا في كالابريا، حيث تم إنزالهم وعهد إليهم برعاية الطاقم الطبي.

وقال خفر السواحل إن أحد المهاجرين توفي بعد فترة وجيزة. ولم يتضح على الفور عدد المفقودين من ذلك القارب، وقام مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي، التابع لخفر السواحل في روما على الفور بتحويل اتجاه سفينتين تجاريتين كانتا تبحران بالقرب من مكان الإنقاذ إلى مكان غرق القارب، كما ساهمت الأصول المقدمة من وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل "فرونتكس" في عمليات الإنقاذ.