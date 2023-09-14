شاهد: وصول أعداد قياسية من المهاجرين خلال يوم واحد إلى لامبيدوزا وغرق طفل رضيع

بقلم: يورونيوز

وصل أكثر من 5000 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية يوم الثلاثاء، كما وصل 1000 آخرون إلى الشاطئ منذ منتصف ليل الأربعاء 13 أيلول/سبتمبر، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

وبحسب ما ورد غرق طفل عندما انقلب أحد القوارب بالقرب من الشاطئ في وقت مبكر من صباح الأربعاء وسقط 46 شخصاً كانوا على متنه في الماء. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن خفر السواحل تمكن من إنقاذ الجميع باستثناء طفل يبلغ من العمر خمسة أشهر.

اعلان

وشهد يوم الثلاثاء رقماً قياسياً بلغ 110 عمليات إنزال حيث كان المهربون في شمال أفريقيا يستغلون هدوء البحار.

وقال الصليب الأحمر الإيطالي إنه تمكن من إبقاء الوضع تحت السيطرة لكن الموظفين وصلوا إلى أقصى حدودهم وحث على النقل السريع للمهاجرين إلى البر الرئيسي.

تُظهر لقطات التقطتها المدافعة عن حقوق المهاجرين وعمدة لامبيدوزا السابقة جيوسي نيكوليني، المهاجرين ينتظرون في الحر بينما كانت السلطات تكافح للتعامل مع حجم الوافدين.

وكتبت نيكوليني: "تُرك الناس في الشوارع تحت أشعة الشمس الحارقة، لأنه كان هناك الكثير من القادمين وهم جميعاً مشغولون. لقد طلبنا المساعدة، وفي هذه الأثناء نحاول أن نروي عطشهم.

وحتى الوقت الحالي من العام، وصل أكثر من 115 ألف شخص على متن قوارب، أي نحو ضعف العدد البالغ 63 ألفاً في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما كان العدد 41 ألفاً في عام 2021، بحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأشخاص الذين خاضوا رحلات الهجرة غير النظامية، في عام 2023 حتى الآن، كانوا بغالبيتهم من غينيا وساحل العاج وتونس.