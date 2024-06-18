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شاهد: حريق في مستودع للنفط في منطقة روستوف الروسية بعد هجوم بمُسّيرات

يعمل رجال الإطفاء في موقع خزان نفط في منطقة آزوف بمنطقة روستوف على نهر الدون في روسيا. (الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية عبر AP)
يعمل رجال الإطفاء في موقع خزان نفط في منطقة آزوف بمنطقة روستوف على نهر الدون في روسيا. (الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية عبر AP) Copyright AP/Russian Emergency Ministry Press Service
Copyright AP/Russian Emergency Ministry Press Service
بقلم:  Euronews مع AP
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن اندلاع حريق في خزان للمنتجات البترولية في روستوف نتيجة هجوم أوكراني بمسيرات، حسب قولها.

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كافح رجال الإطفاء الروس حريقًا في مستودع نفط في منطقة روستوف بعد غارة أوكرانية مزعومة بطائرة دون طيار.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الطوارئ الروسية يوم الثلاثاء رجال الإطفاء وهم يكافحون الحريق بالقرب من الحدود الأوكرانية.

يُزعم أن الحريق في مدينة آزوف كان نتيجة هجوم بطائرة دون طيار، وفقًا للحاكم الإقليمي فاسيلي غولوبيف.

وقال غولوبيف أيضًا إنه "لا يوجد خطر من انتشار الحريق إلى منشآت أخرى أو تهديدات للسكان" بعد أن اشتعلت النيران في الموقع الذي تبلغ مساحته 3200 متر مربع.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن أكثر من 200 رجل إطفاء، بمعدات من بينها قطار إطفاء، شاركوا في محاولة إخماد الحريق.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الأوكرانية في كييف، على الرغم من أن أوكرانيا استهدفت في كثير من الأحيان البنية التحتية الروسية للطاقة والجيش والنقل منذ بدء الحرب في شباط / فبراير 2022 لإبطاء جهود موسكو.

في الأسابيع القليلة الماضية، ألقى المسؤولون الروس باللوم بشكل متزايد على غارات الطائرات دون طيار الأوكرانية في الهجمات على رواسب النفط بالقرب من الحدود.

وتعرضت أوكرانيا لضربات روسية شبه مستمرة على المدنيين والبنية التحتية للطاقة منذ بدء الحرب.

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