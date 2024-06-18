شاهد: ضرائب جديدة تشعل موجة غضب في كينيا واعتقال العشرات

بقلم: يورونيوز

ألقي القبض على العشرات من المتظاهرين في العاصمة الكينية نيروبي في احتجاجات مستمرة ضد الزيادات الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية المقرر تقديمه إلى البرلمان.

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وقالت آتشي، إحدى المتظاهرات: "أنا هنا للاحتجاج، ولرفض مشروع قانون المالية. إنه قمعي للغاية. وحقيقة أنهم سيفرضون ضرائب على الفوط الصحية، أمر سيء حقًا".

وأضافت: "معظم النساء الكينيات لا يستطعن ​​حتى شراء المنتجات الصحية وما زلن يرغبن في فرض المزيد من الضرائب عليها، هذا أمر غير مقبول".

وقالت متظاهرة أخرى تدعى ريجينا للصحافيين إن الشباب الكيني "ليسوا مثل آبائنا" و"سوف يقاتلون من أجل حقوقنا".

وقالت: "نحن ندرك أننا لسنا أهلنا، وسوف نفسد مخططاتكم لأننا نعمل بجد حتى نتمكن من إعالة أنفسنا وأنتم تريدون أخذ كل أموالنا. هذا غير ممكن".

تظاهرة في كينيا Andrew Kasuku/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

ويقول ناشطون في المجتمع المدني إنه على الرغم من الاعتقالات، فإن المظاهرات والاعتصام المخطط له خارج مباني البرلمان سيستمر.

وقال قائد شرطة نيروبي، أدامسون بونجي، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم منح أي مجموعة الإذن بالاحتجاج في العاصمة.

إنّ الحق في الاحتجاجات السلمية مكفول في الدستور الكيني، لكن يتعين على المنظمين إبلاغ الشرطة مسبقًا. وعادة ما تعطي الشرطة الضوء الأخضر للمضي قدمًا ما لم تكن هناك مخاوف أمنية.

وألقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين يوم الثلاثاء، مما أجبر الشركات على الإغلاق مؤقتا خوفا من أعمال النهب.

تم إسقاط بعض المقترحات الضريبية الرئيسية في مشروع القانون بعد اجتماع صباح يوم الثلاثاء بين نواب الحزب الحاكم والرئيس ويليام روتو.

وقال رئيس اللجنة المالية، كوريا كيماني، إن اقتراح فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز قد تم إسقاطه.

وتشمل الرسوم الأخرى التي أثارت النقاش وتم تعديلها ضريبة سنوية مقترحة على السيارات بنسبة 2.5%، والتي كان من المقرر فرضها على التأمين.

كما سيتم تعديل الضريبة المقترحة على السلع التي تؤدي إلى تدهور البيئة بحيث تنطبق فقط على السلع المستوردة، لتشجيع التصنيع المحلي.

تظاهرة في كينيا Andrew Kasuku/The AP

ودافع روتو الشهر الماضي عن الضرائب المقترحة، قائلاً إن البلاد يجب أن تكون مكتفية ذاتياً مالياً.

وحث زعيم المعارضة رايلا أودينغا النواب على فحص مشروع القانون، والتصويت على إزالة البنود التي من شأنها أن تثقل كاهل الفقراء.

وقال المعارض كالونزو موسيوكا إن الاحتجاجات الأسبوعية ستستأنف إذا تمت الموافقة على مشروع قانون المالية كما هو مقترح.

ومن المقرر أن يناقش المشرعون مشروع القانون ابتداءً من يوم الأربعاء، ومن المقرر التصويت عليه يوم الاثنين.

فرض قانون المالية العام الماضي ضريبة إسكان بنسبة 1.5% على إجمالي الدخل للأفراد الذين يتقاضون رواتب، على الرغم من المخاوف من أنها ستزيد من العبء على الكينيين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة. كما ضاعف القانون ضريبة القيمة المضافة على المنتجات البترولية من 8% إلى 16%.