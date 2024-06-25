نادي ريال مدريد يعلن رسميا رحيل ناتشو فرنانديز

بقلم: يورونيوز

أعلن نادي ريال مدريد رسميا الثلاثاء رحيل قائد الفريق الأول ناتشو فرنانديز، بعد 3 أسابيع من فوز النادي بكأس أبطال أوروبا للمرة 14.

اعلان

وتعتبر هذه المرة السادسة التي يفوز فيها ناتشو بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، والأولى كقائد فريق.

وقال النادي: "يود ريال مدريد أن يعرب عن شكره وتقديره لناتشو، أحد أكبر أساطير النادي".

فاز ناتشو بـ26 بطولة مع ريال مدريد، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع لوكا مودريتش.

وانضم ناتشو البالغ من العمر 34 عامًا إلى النادي الإسباني عام 2001 أي منذ أكثر من عقدين.

وقال ناتشو في رسالة إلى المشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي:"منذ ما يقرب من 25 عامًا كنت آتي يوميًا للتدرب في نفس المكان، لأتعلم قيم مدريد وأبذل حياتي وأقاتل من أجل هذا الدرع. لقد قدمت كل ما أملك".

ولم يذكر ناتشو أين سيلعب بعد ذلك، لكن وسائل إعلام إسبانية قالت إنه الممكن أن ينضم إلى فريق في السعودية.