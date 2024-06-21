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إصابة أسطورة إيطاليا روبرتو باجيو جراء سطو مسلح على منزله

روبرتو باجيو يعانق زميله فابيو بيتروزي أثناء خروجهم من الملعب في ملعب بريشيا ماريو ريغامونتي، 9 مايو 2004
روبرتو باجيو يعانق زميله فابيو بيتروزي أثناء خروجهم من الملعب في ملعب بريشيا ماريو ريغامونتي، 9 مايو 2004 Copyright AP Photo/Felice Calabro'
Copyright AP Photo/Felice Calabro'
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

تعرض أسطورة كرة القدم الإيطالية، روبرتو باجيو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في أوروبا عام 1993، لإصابة برأسه خلال السطو على منزله من قبل عصابة مساء الخميس.

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وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن خمسة لصوص مسلحين على الأقل اقتحموا منزل عائلة باجيو في ألتافيلا فيسينتينا، بينما كان يشاهد مباراة إيطاليا ضد إسبانيا في بطولة يورو 2024.

وبعد أن واجه المعتدين، ضربه أحدهم بمسدس. تمكن اللصوص من سرقة النقود والمجوهرات بعد حبسه وعائلته في غرفة منفصلة. تطلبت إصابته إجراء غرز، ولكن لم يصب أي شخص آخر بأذى.

يعد باجيو أحد أكبر رموز كرة القدم في إيطاليا، حيث ارتقى إلى الشهرة الدولية خلال كأس العالم 1994.

حارس مرمى البرازيل تافاريل يواسي الإيطالي روبرتو باجيو بعد فوز البرازيليين بكأس العالم بركلات الترجيح 3-2 في ملعب روز بول في باسادينا، كاليفورنيا، 17 يوليو 2024
حارس مرمى البرازيل تافاريل يواسي الإيطالي روبرتو باجيو بعد فوز البرازيليين بكأس العالم بركلات الترجيح 3-2 في ملعب روز بول في باسادينا، كاليفورنيا، 17 يوليو 2024Luca Bruno/AP

لا يزال باجيو هو رابع أفضل هدّاف للمنتخب الإيطالي إلى جانب النجم أليساندرو ديل بييرو.

اختار باجيو، المعروف باسم "بوذا الصغير" لمعتقداته البوذية، حياة خاصة ومتواضعة إلى حد كبير بعد اعتزاله كرة القدم.

وقد منحه الفائزون بجائزة نوبل للسلام جائزة رجل السلام في عام 2010.

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