هل نصحت الشرطة الألمانية عشاق كرة القدم بالحشيش بدل شرب الكحول؟ ما خلفية هذه الأنباء؟

بقلم: يورونيوز

تستضيف ألمانيا حاليًا بطولة كأس الأمم الأوروبية، لذا يتوافد المشجعون من داخل البلاد وخارجها للاستمتاع بالمباريات وبأجواء البطولة. لكن خبرًا حول نصيحة غريبة حول تدخين القنب من الشرطة في مدينة غلزنكيرشن أثار ضجة في الأيام الأخيرة الماضية.

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نفت الشرطة في ألمانيا الادعاءات التي تفيد بأنها نصحت مشجعي كرة القدم بتدخين الحشيش عوضًا من شرب الكحول في أثناء زيارتهم للبلاد لمشاهدة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024.

ويأتي هذا النفي بعد أن ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية يوم الجمعة الماضي أن المتحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة غيلزنكيرشن، شتيفان كنيب، قال إنه "لا توجد مشكلة في تدخين المشجعين للحشيش في الشارع".

وادعت الصحيفة البريطانية التي تُصّنف على أنها من الصحافة الصفراء (التابلويد) أن المتحدث باسم الشرطة قال: "إذا رأينا مجموعة من الأشخاص يشربون الكحول ويبدو عليهم بعض العدوانية، ومجموعة أخرى تدخن الحشيش، فبالطبع سنلتفت إلى المجموعة التي تشرب الكحول".

وحسب "ذا صن" أضاف المتحدث باسم شرطة مدينة غيلزنكيرشن الواقعة في غرب ألمانيا: "يمكن لشرب الكحول أن يجعل الشخص أكثر عدوانية، في حين يجعل تدخين الحشيش الأفراد في مزاج بارد".

لكن شرطة مدينة غيلزنكيرشن دحضت هذه الادعاءات، ووصفت تقرير صحيفة الصن بأنه "كاذب".

وقالت الشرطة في بيان لها على صفحتها الرسمية في الإنترنت: "هذه المعلومة المغلوطة مصدرها صحفي إنجليزي واحد أخطأ في نقل تصريحات المتحدث باسم شرطة غيلزنكيرشن."

وأوضح قائد الشرطة في غيلزنكيرشن، بيتر بوت، قائلًا: "ستضمن الشرطة سلامة المشجعين خلال بطولة أوروبا لكرة القدم وستتصدى للمجموعات العدوانية التي تتصرف بشكل مثير للشغب، بغض النظر عن المخدرات".

وجاء في البيان: "لا تشجع شرطة غيلزنكيرشن صراحةً مشجعي كرة القدم على تدخين الحشيش. تم إخراج الاقتباس من سياق المقابلة. مبدئيًا، يُسمح للأشخاص الذين بلغوا السن القانونية حمل 25 غرامًا من الحشيش كحد أقصى وتدخينه في الأماكن العامة. لا يجوز تناول الحشيش في محيط المدارس أو دور الحضانة أو غيرها من الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال أو الشباب. ينطبق هذا أيضًا على الفعاليات التي يُتوقع أن يتواجد فيها الأطفال والشباب."

تم السماح بالاستخدام الحشيش للأغراض الترفيهية في ألمانيا في الأول من نيسان / أبريل من عام 2024 الجاري، على الرغم من وضع بعض القيود.

على سبيل المثال، يُسمح للأشخاص بحيازة ما يصل إلى 25 غرامًا من الحشيش في الأماكن العامة. أما في المنزل، فيُسمح لهم بحيازة 50 غرامًا ويمكنهم زراعة ما يصل إلى ثلاثة أوعية.

ألمانيا هي الدولة الثالثة في الاتحاد الأوروبي التي تقنن الاستخدام الترفيهي للقنب بعد مالطا التي فعلت ذلك في عام 2021 ولوكسمبورغ في عام 2023.

حتى الآن، وافقت أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء العالم على الاستخدام الطبي للقنب.