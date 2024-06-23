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العثور على جثة أحد المفقودين الثلاثة بعد انزلاق صخري في سويسرا

تجري أعمال التنظيف في قرية سورتي، مجتمع لوستالو، جنوب سويسرا، بعد الانهيار الأرضي. السبت 22 يونيو 2024.
تجري أعمال التنظيف في قرية سورتي، مجتمع لوستالو، جنوب سويسرا، بعد الانهيار الأرضي. السبت 22 يونيو 2024. Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  Euronews مع AP
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

عثر رجال الإنقاذ على جثة واحد من ثلاثة أشخاص فقدوا يوم السبت في وادي ميسوكس في منطقة جبال الألب بعد انزلاق صخري سببته العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة.

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تم العثور على جثة أحد الأشخاص الثلاثة في سويسرا الذين فقدوا مؤخرًا في وادي ميسوكس في غراوبوندن بسبب الانهيار الصخري، وفقًا للسلطات السويسرية يوم الأحد.

وقال إغناسيو كاسيس، عضو المجلس الفيدرالي السويسري: "اليوم يوم حزين".

وخاطب كاسيس الصحفيين يوم الأحد بعد زيارته لللمنطقة لإظهار التضامن مع الضحايا نيابة عن الحكومة الفيدرالية السويسرية.

وقد بحث فريق من 200 من رجال الإنقاذ عن المفقودين بالحفارات وكلاب البحث والطائرات بدون طيار وطائرات الهليكوبتر التابعة للجيش منذ وقوع الانهيار الأرضي يوم الجمعة.

ويشرف ويليام كلوتر من الشرطة السويسرية على عمليات الإنقاذ، وقال إن احتمال العثور على الاثنين المتبقيين على قيد الحياة منخفض. وتوقفت عمليات البحث في الليل بسبب الأمطار الغزيرة.

وضرب الانهيار الصخري مجموعة مكونة من ثلاثة منازل في بلدية لوستالو في وادي جبال الألب في ميسوكس في غراوبوندن.

وقالت السلطات السويسرية إن جزءًا من الطريق السريع السويسري A13 المؤدي إلى إيطاليا قد غمرته المياه بالكامل ودمرته الفيضانات.

من المرجح أن يظل طريق العبور الرئيسي بين ممر سان برناردينو الرئيسي وروفيريدو في غراوبوندن مغلقًا لعدة أشهر.

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