العثور على جثة أحد المفقودين الثلاثة بعد انزلاق صخري في سويسرا

بقلم: Euronews مع AP

عثر رجال الإنقاذ على جثة واحد من ثلاثة أشخاص فقدوا يوم السبت في وادي ميسوكس في منطقة جبال الألب بعد انزلاق صخري سببته العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة.

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تم العثور على جثة أحد الأشخاص الثلاثة في سويسرا الذين فقدوا مؤخرًا في وادي ميسوكس في غراوبوندن بسبب الانهيار الصخري، وفقًا للسلطات السويسرية يوم الأحد.

وقال إغناسيو كاسيس، عضو المجلس الفيدرالي السويسري: "اليوم يوم حزين".

وخاطب كاسيس الصحفيين يوم الأحد بعد زيارته لللمنطقة لإظهار التضامن مع الضحايا نيابة عن الحكومة الفيدرالية السويسرية.

وقد بحث فريق من 200 من رجال الإنقاذ عن المفقودين بالحفارات وكلاب البحث والطائرات بدون طيار وطائرات الهليكوبتر التابعة للجيش منذ وقوع الانهيار الأرضي يوم الجمعة.

ويشرف ويليام كلوتر من الشرطة السويسرية على عمليات الإنقاذ، وقال إن احتمال العثور على الاثنين المتبقيين على قيد الحياة منخفض. وتوقفت عمليات البحث في الليل بسبب الأمطار الغزيرة.

وضرب الانهيار الصخري مجموعة مكونة من ثلاثة منازل في بلدية لوستالو في وادي جبال الألب في ميسوكس في غراوبوندن.

وقالت السلطات السويسرية إن جزءًا من الطريق السريع السويسري A13 المؤدي إلى إيطاليا قد غمرته المياه بالكامل ودمرته الفيضانات.

من المرجح أن يظل طريق العبور الرئيسي بين ممر سان برناردينو الرئيسي وروفيريدو في غراوبوندن مغلقًا لعدة أشهر.