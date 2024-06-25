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أوربان وميلوني يناقشان برنامج المجر للرئاسة القادمة للاتحاد الأوروبي

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ونظيرها المجري فيكتور أوربان، خلال مؤتمر صحفي في مكتب حكومة قصر تشيغي في روما،
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ونظيرها المجري فيكتور أوربان، خلال مؤتمر صحفي في مكتب حكومة قصر تشيغي في روما، Copyright Roberto Monaldo/LaPresse
Copyright Roberto Monaldo/LaPresse
بقلم:  Giorgia Orlandiيورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

أطلع فيكتور أوربان رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني على برنامج رئاسة المجر القادم لمجلس الاتحاد الأوروبي، والذي يركز على الهجرة غير الشرعية، والقدرة التنافسية لأوروبا، وانخفاض معدلات المواليد.

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استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني نظيرها المجري فيكتور أوربان في روما، خلال جولته الأوروبية التي زار فيها برلين وسيتوجه لاحقًا إلى باريس.

ومن المقرر أن تتولى المجر الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ويحمل أوربان برنامج الرئاسة القادم ليعرضه على قادة الاتحاد الأوروبي.

وفي معرض حديثها عن برنامج الرئاسة، قالت جيورجيا ميلوني في نهاية الاجتماع إنها سعيدة بأن بعض القضايا المدرجة في البرنامج هي تلك التي يهتم بها البلدان أكثر من غيرها، بما في ذلك معالجة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز القدرة التنافسية لأوروبا، ومعالجة انخفاض معدلات المواليد في جميع أنحاء أوروبا.

كما أشارت إلى قضايا أخرى، بما في ذلك أوكرانيا، التي لدى البلدين وجهات نظر مختلفة بشأنها. توقيت الاجتماع مهم لأنه عقد قبل قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، والتي ستكون حاسمة للنقاش حول الوظائف العليا في الاتحاد الأوروبي.

في الاجتماع، أكد أوربان أن حزبه لن ينضم إلى المجموعة السياسية لمجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR).

ويسعى حزب ميلوني، الذي حقق نتائج مهمة في الانتخابات الأوروبية الأخيرة إلى الحصول على منصب المفوضية العليا.

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