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الكرملين: قرارات التوظيف العليا في الاتحاد الأوروبي "سيئة" للعلاقات مع روسيا

رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس، من اليسار، تحيي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال لقائهما في منزل ستينبوك، في تالين 10 أكتوبر 2022
رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس، من اليسار، تحيي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال لقائهما في منزل ستينبوك، في تالين 10 أكتوبر 2022 Copyright AP Photo/Pavel Golovkin
Copyright AP Photo/Pavel Golovkin
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

رشح قادة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين للبقاء كرئيسة للمفوضية الأوروبية واختاروا كاجا كالاس كرئيسة للسياسة الخارجية القادمة للاتحاد الأوروبي.

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قال السكرتير الصحافي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن فرص تحسن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا "سيئة" بعد قرارات التوظيف العليا في الاتحاد الأوروبي.

قام ديمتري بيسكوف بالإشارة إلى أورسولا فون دير لاين، التي تم ترشيحها لولاية أخرى كرئيس للمفوضية الأوروبية، ورئيسة الوزراء الإستوني كاجا كالاس، الذي تم اختياره ليكون مسؤول السياسة الخارجية المقبل للاتحاد الأوروبي.

وقال: "السيدة فون دير لاين ليست مؤيدة لتطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. هكذا نعرفها، وهكذا نتذكرها".

ومن غير الواضح ما إذا كانت تعليقات بيسكوف مرتبطة بأي محاولات محددة للتطبيع بين الاثنين. وشهدت العلاقات بين بروكسل وموسكو برودة شديدة منذ العدوان الروسي على أوكرانيا، الذي دخل الآن عامه الثالث.

وفيما يتعلق برئيس الوزراء الإستونية، أضاف بيسكوف أن كالاس "لم تظهر ميولًا دبلوماسية حتى الآن وهي معروفة بيننا بتصريحاتها غير القابلة للتسوية وأحيانًا المعادية لروسيا بشكل مسعور".

وتعتبر كالاس إحدى أكثر منتقدي الكرملين صراحة داخل الاتحاد الأوروبي.

منذ أن شنت موسكو غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، همّ الاتحاد الأوروبي لمعاقبة روسيا بفرض عقوبات، وإرسال الدعم العسكري إلى كييف وتعزيز القدرات الدفاعية للكتلة.

المصادر الإضافية • أ ب ويوروفيجن

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