فيديو. تواصل الاحتجاجات المناهضة للسياسات الاقتصادية في الأرجنتين

تتواصل الاحتجاجات خارج البرلمان الأرجنتيني ضد "القانون الأساسي" الذي تجري مناقشته، والذي سيتم التصويت عليه قريبًا في مجلس النواب.

قال أحد المتظاهرين ناهويل أوريانا، زعيم حركة العمال الاشتراكيين :"في الأساس، سيعفي هذا القانون الشركات الكبرى والأغنياء من الضرائب، مع إضافة ضريبة الدخل إلى العمال ذوي الدخل المنخفض. سيؤدي هذا القانون إلى المزيد من تسريح العمال، والمزيد من الجوع، والمزيد من البطالة".

وقد اقترح الرئيس خافيير مايلي الحزمة المالية المثيرة للجدل، التي تسعى إلى خفض الإنفاق على النشر وزيادة الخصخصة.