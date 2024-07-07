باتريوت في ليتوانيا: تعزيز دفاعات أوروبا الشرقية ضد التهديدات الجوية

بقلم: Euronews مع AP

تعمل حاليًا ثلاث بطاريات باتريوت على حماية الأجواء الأوكرانية من الهجمات الجوية الروسية، حيث تم نشر بطاريتين من ألمانيا وواحدة من الولايات المتحدة.

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تم نشر نظام الدفاع الجوي الهولندي باتريوت في ليتوانيا في إطار تمرين "Baltic Connection 24" العسكري الدولي السنوي. يهدف هذا النظام إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي في ليتوانيا وحماية السكان والبنية التحتية من الهجمات الجوية المحتملة، بما في ذلك تلك التي قد تشنها طائرات وصواريخ وطائرات بدون طيار معادية.

الهجمات الجوية الروسية المستمرة بشكل مكثف على المدن الأوكرانية تسلط الضوء على الحاجة الماسة لأنظمة دفاع جوي فعّالة في دول شرق أوروبا.

وصلت بطارية دفاع جوي باتريوت من هولندا إلى ميناء كلايبيدا الليتواني صباح السبت، ومن المقرر أن تنتقل إلى قاعدة سياولياي الجوية لتنفيذ مهامها في حماية الأجواء الليتوانية خلال الأسبوعين المقبلين.

وفقًا للمسؤولين الليتوانيين، يُعتبر نشر بطارية باتريوت خطوة هامة نحو تنفيذ نموذج الدفاع الجوي الدوراني المتفق عليه خلال قمة الناتو في فيلنيوس العام الماضي.

أكد قائد كتيبة الدفاع الجوي الليتوانية، أوفيديوس بيليتوسكاس، أهمية الاستعداد والتدريب على هذا النموذج، مشيرًا إلى أن "الشيء الوحيد المتبقي هو اختباره".

ووفقًا للجيش الليتواني، يساهم التمرين نفسه في تحسين الاستعداد لتحريك القوات، وتكامل القوات والقيادة والسيطرة الموحدة، وتنفيذ عمليات الدفاع الجوي.

تعد السويد وهولندا من بين سبع دول فقط في حلف شمال الأطلسي في أوروبا التي تنشر أنظمة باتريوت. الدول الأخرى هي ألمانيا واليونان وبولندا ورومانيا وإسبانيا، وفقًا للبيانات التي قدمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وأعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.1 مليار يورو لأوكرانيا، والتي تضمنت صواريخ باتريوت وأنظمة دفاع جوي أخرى قدمتها الولايات المتحدة سابقًا لكييف.

ويعد نظام باتريوت أقوى نظام تمتلكه أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الضربات الجوية الروسية.