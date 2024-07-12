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لتخليد ذكرى يورو 2024.. وشوم مجانية في برلين

أحد الوشوم المجانية في برلين
أحد الوشوم المجانية في برلين Copyright Donogh McCabe
Copyright Donogh McCabe
بقلم:  Liv Stroud and Donogh McCabe
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

بات بإمكان مشجعي كرة القدم في العاصمة الألمانية بتخليد ذكرياتهم عن بطولة يورو 2024 بشكل دائم مجانًا.

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تثبت كرة القدم أنها يمكن أن تكون أكثر من مجرد لعبة، فقد بات ممكنًا للمشجعين الذين يزورون برلين خلال يورو 2024 الحصول على وشم مجاني للاحتفال بالبطولة إلى الأبد.

لكن أخذ موعد للوشم ليس بالأمر السهل، حيث لا يستطيع فنان الوشم إنايتز غريني القيام إلا بحوالي 12 وشمًا يوميًا. ويمكن للمعجبين الاختيار من بين العديد من تصميمات الوشوم المعروضة لهذه المناسبة.

أحد الوشوم في برلين
أحد الوشوم في برلينDonogh McCabe

وقال غريني إن الرسومات الأكثر شعبية التي اختارها المعجبون هي دب برلين ورمز الاتصال المحلي 030.

وأضاف في حديث ليورونيوز: "إنها مجرد طريقة ممتعة لتزيين الجسم"، مشيرًا إلى أن أبرز ما قام به في هذه المناسبة هو رسم أول وشم لرجل كبير بالسن.

في السياق عينه، لفتت جوليا جي، إحدى المشاركين في هذه الاحتفالية، إلى "أنني قررت رسم وشم على ذراعي لكي تبقى هذه الذكرى الجميلة خالدة".

وتتوفر الأوشام مع تقديم المواعيد في اليوم، ولكن قوائم الانتظار تبدأ مع افتتاح منطقة المشجعين في برلين، عند الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا.

المصادر الإضافية • يورونيوز

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