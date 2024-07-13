توافق ياباني - ألماني على تعزيز التعاون الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

بقلم: يورونيوز

توافق المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على تعزيز التعاون الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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وقال كيشيدا: "في الوقت الذي تتعرض فيه البيئة الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتهديد أكبر، بسبب تحركات الصين وكوريا الشمالية، فإن التعاون بين ألمانيا التي تتشارك معها اليابان قيمًا مماثلة أصبح أكثر أهمية".

واتفق الطرفان على خلق إطار للأمن الاقتصادي وسط مخاوف بشأن ما يعتبرانه إفراطًا في إنتاج الصين للسيارات الكهربائية والمنتجات الرئيسية الأخرى باستخدام الدعم الهائل.

وناقش الزعيمان الياباني والألماني كيفية العمل جنبًا إلى جنب لتعزيز نظام تجاري عالمي حر وعادل، مع تأكيد تعاونهما لتعزيز سلاسل الإمداد بالهيدروجين والموارد المعدنية الحيوية.

واعتبر شولتز أن التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية أمر ممكن.

ويفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية مؤقتة تصل إلى 37.6% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، مما يزيد من حدة التوترات مع بكين في أكبر قضية تجارية للاتحاد الأوروبي حتى الآن.

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والمستشار الألماني أولاف شولتس يتصافحان خلال لقائهما في المستشارية الاتحادية في برلين، 12 يوليو 2024 Michael Kappeler/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

وكجزء من الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة التعاون الثنائي، اتفق الزعيمان أيضًا على عقد محادثات حكومية دولية رفيعة المستوى في ألمانيا ربما العام المقبل لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا العالمية والإقليمية.

وقد أشار شولتس إلى أنه على الرغم من المسافة بين البلدين، إلا أن اليابان وألمانيا لديهما "العديد من الأمور المشتركة" واتفق الزعيمان على أن يعقد وزيرا الدفاع والخارجية في البلدين محادثات أمنية "اثنان زائد اثنان" في اليابان قريبًا.

سافر كيشيدا إلى ألمانيا بعد حضوره قمة الناتو الـ 75 في واشنطن التي انتهت يوم الخميس.

وفي محادثاته مع شولتز، أعرب عن "قلقه البالغ" بشأن تعميق كوريا الشمالية تعاونها العسكري مع روسيا، حيث وصف شولتز ذلك بأنه "انتهاك واضح لعقوبات الأمم المتحدة".

وتعتقد اليابان أن التوترات المتصاعدة بين الصين وتايوان هي من بين أخطر التحديات الأمنية، حيث تنظر بكين إلى الجزيرة الديمقراطية التي تحكم نفسها بنفسها كمقاطعة منشقة يجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، بالقوة إذا لزم الأمر.

وقد التقى كيشيدا وشولتس في الوقت الذي دخلت فيه اتفاقية الاستحواذ والخدمات المتبادلة بين بلديهما (ACSA)، والتي تبسط عملية تقاسم الغذاء والوقود والذخيرة بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الألماني، حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وقال مسؤولون يابانيون إنه من المقرر أن تقوم فرقاطة ألمانية بزيارة ميناء في اليابان هذا الصيف، بينما يخطط سرب تدريب تابع لقوات الدفاع الذاتي البحرية للتوقف في هامبورغ.

تأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تصريح وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر بأن ألمانيا ستمنع استخدام المكونات الأساسية التي تصنعها شركتا هواوي وZTE الصينيتان في الأجزاء الأساسية من شبكات "الجيل الخامس" في البلاد على خطوتين بدءًا من عام 2026.

وتدرس ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، منذ فترة طويلة ما يجب القيام به بشأن المكونات التي يصنعها الموردون الصينيون في شبكات الجيل الجديد للهواتف المحمولة.