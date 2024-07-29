باريس 2024: بعد شبكة القطارات السريعة.. مخربو الليل يستهدفون كوابل الألياف الضوئية لشركات اتصالات

بقلم: يورونيوز

أعلنت الحكومة الفرنسية عن تعرّض العديد من خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية لأعمال تخريبية في ست مقاطعات فرنسية.

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وأثّر ذلك على خطوط الألياف البصرية وخطوط الهاتف الثابت والمحمول في الوقت الذي تستضيف فيه المدن الفرنسية فعاليات أولمبياد باريس 2024.

جاء هذا بعد أن ضربت الهجمات التخريبية شبكات القطارات في جميع أنحاء فرنسا يوم الجمعة، قبل ساعات من حفل افتتاح الأولمبياد. وتعطّلت حركة السكك الحديدية بشدة نهاية هذا الأسبوع.

وتشتبه باريس في وقوف جماعات يسارية متطرّفة وراء تلك العمليّات. ولم يُحدّد بعد حجم التخريب وما إذا كان قد أثّر على أيّ أنشطة أولمبية إذ لم يعلّق منظمو أولمبياد باريس 2024 بعد على الحدث.

وقال مكتب المدعي العام في باريس، المشرف على التحقيق، إنّه لم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن. وقال مصدر في الشرطة مشارك في التحقيق إنّه "من السابق لأوانه معرفة" ما إذا كانت هناك صلة بأعمال التخريب التي وقعت خلال الليل واستهدفت شبكة الاتصالات في البلاد، حسبما نقلته رويترز.

وغرّدت سكرتيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالشؤون الرقمية، مارينا فيراري، على موقع X أنّ الأضرار التي وقعت في عدة مناطق خلال ليلة الأحد إلى الاثنين أثّرت على مشغّلي الاتصالات السلكية واللاسلكية.

خطوط السكك الحديدية في محطة سان لازار، في باريس، فرنسا، السبت، 30 ديسمبر 2023 Aurelien Morissard/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

وقال مسؤول في الشرطة الفرنسية إنّ 6 مقاطعات فرنسية على الأقل تضرّرت. وتشمل المنطقة المحيطة بمدينة مرسيليا، المطلّة على البحر الأبيض المتوسط، والتي تستضيف منافسات كرة القدم والإبحار الأولمبية.

وأكدت شركتا الاتصالات Bouygues و Free تأثّر خدماتهما. وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أنّ الخطوط التي تشغّلها شركة SFR تضرّرت أيضًا. وقالت الشركة الأم لـFree إن فرقها مجنّدة لاستعادة خدماتها.