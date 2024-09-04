بعد أسابيع من المفاوضات: قط جديد في داونينغ ستريت وجوجو يستعد للمنافسة على لقب أفضل مطادر للفئران

بقلم: رويترز

لاري، القط الشهير في داونينغ ستريت، يواجه منافسة على لقب أفضل قاطع للفئران في العنوان رقم 10، بعد أن أعلن السير كير ستارمر عن إضافة قط جديد إلى منزله.

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سمح رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر لأبنائه بالحصول على القط بعد "صيف طويل من المفاوضات"، مما يعني أن لاري سيستقبل زميلًا طال انتظاره.

قال رئيس الوزراء إنه اقتنع بفكرة الحصول على حيوان أليف جديد بعد أن ألح عليه أبناؤه للحصول على كلب، كما كشف في مقابلة مع "بي بي سي".

القط السيبيري سينضم إلى لاري، الذي أصبح شخصية مشهورة على مدار العقد الماضي، وغالبًا ما يظهر في الشارع خلال لحظات سياسية هامة.

بعد أن انتقل ستارمر وعائلته إلى 10 داونينغ ستريت عندما أصبح رئيسًا للوزراء مع قطهم المنقذ، الذي يُدعى جو جو. سيكون هذا القط هو الثالث.

عند سؤاله عن رد فعل لاري على خبر إضافة جديدة إلى سكان داونينغ ستريت من القطط، كشف ستارمر عن مشكلات العيش مع الحيوانات الأليفة في بيئة العنوان رقم 10 ذات الأمن العالي.

وقال: "المشكلة التي نواجهها، والتي هي نفس المشكلة بالنسبة لجو جو، هي أن الباب الوحيد للخروج من شقتنا الجديدة مصفح ضد القنابل".

وأضاف: "لذا، فإن تركيب فتحة للقط أصبح أمرًا صعبًا بعض الشيء. لكن بناتنا أقنعونا بأن المشكلة ليست أكبر مع قطتين".

كشف رئيس الوزراء عن هذا الأمر حين سُئل عن التحديثات المتعلقة بالادعاءات التي قدمها خلال الحملة الانتخابية، والتي تتعلق بضغط أبنائه عليه للحصول على كلب من سلالة 'البرجي الألماني".

أجاب: "حسنًا، تلك المفاوضات كانت مستمرة. لقد كان هناك صيف طويل من المفاوضات، ذهابًا وإيابًا، مع خيارات مختلفة".

"لكننا الآن قررنا، وهذا تم الاتفاق عليه بعد مفاوضات طويلة، قلت إننا سنجلس ونحل الأمر - نحن الآن نحصل على قط بدلاً من كلب".

وأضاف لاحقًا: "هذا قط سيبيري، سيتم استلامه اليوم من قبل ابنتي، وهكذا انتهى الأمر".

استجاب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بروح مرحة للخبر، لكنهم أعربوا عن قلقهم بشأن ما إذا كان لاري قد تم استشارته حول إضافة قطة أخرى إلى عائلته.