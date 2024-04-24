جموح خيول عسكرية وسط لندن يؤدي إلى إصابة 4 أشخاص ويُحدث أضرارا بوسائل النقل

أكدت خدمات الإسعاف في لندن أنه تمّ إبلاغها في الساعة 8:25 صباحًاعن سقوط شخص من فوق حصان في طريق قصر باكنغهام، وتنقلت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث في غضون خمس دقائق.

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تسبب جموح عدة خيول عسكرية خلال مناورات روتينية في العاصمة البريطانية لندن، في إصابة أربعة أشخاص على الأقل يوم الأربعاء. هروب الخيول فجأة وانطلاقها ركضا وسط لندن ألحق أضرارا بالسيارات خلال ساعة الذروة الصباحية.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو لحصانين، أحدهما أبيض والآخر أسود، على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبدا أحد الحيوانين مخضبا بما يبدو أنه دم أو طلاء أحمر.

جموح الخيل في لندن Jordan Pettitt/PA

وقالت شرطة العاصمة إنه تمّ احتجاز الحصانين في وقت لاحق في لايمهاوس، على بعد نحو ستة كيلومترات شرقي وسط لندن.

ولم يتضح على الفور ما حدث، لكن يبدو أن سبعة خيول خرجت من ثكناتها في وسط لندن، ودخلت في حالة من الفوضى. وقد تمّ احتواء جميع الحيوانات بعد فترة وجيزة.

جموح حصان Jordan Pettitt/PA

وقال متحدث باسم الجيش: "جمح عدد من خيول العمل العسكرية أثناء التدريبات الروتينية هذا الصباح. لقد تمّ جمع جميع الخيول وإعادتها إلى المخيم. أصيب عدد من الموظفين والخيول وهم يتلقون العلاج الطبي المناسب".

جموح حصان في لندن Jordan Pettitt/PA

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سائق سيارة أجرة كان ينتظر قرب قصر باكنغهام، عندما فاجأه حصان مذعور وحطم نافذة سيارته، بينما اصطدم حصان آخر بحافلة سياحية ذات طابقين، كانت متوقفة، وألحق أضرارا بزجاجها الأمامي.