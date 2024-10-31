الشرطة الألمانية تلاحق مشتبهاً به بعد العثور على حقيبة متفجرات في محطة قطارات برلين

بقلم: يورزنيوز

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وذكرت الشرطة عبر منصة "إكس" أن خبراء المتفجرات نقلوا المواد المتفجرة إلى حديقة مجاورة، حيث جرى تفجيرها مساء الأربعاء في ظروف آمنة، وأوضحت أن عملية البحث مستمرة، مشيرة إلى أن هوية المشتبه به وملابسات الحادث لا تزال مجهولة حتى يوم الخميس.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية، أن الحقيبة كانت تحتوي على مادة "تي إيه تي بي" شديدة الانفجار، وهي مادة سبق استخدامها في هجمات لمتطرفين استهدفت المدنيين في ألمانيا.

من جانبه، صرح ديرك فيزه، النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس، لصحيفة "راينيشه بوست" بأن الشرطة "تمكنت من إحباط هجوم"، مضيفاً أن "هذا يُظهِر بوضوح مدى ارتفاع التهديد الإرهابي في ألمانيا".