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الشرطة الألمانية تلاحق مشتبهاً به بعد العثور على حقيبة متفجرات في محطة قطارات برلين

ضباط شرطة يقفون خارج محطة قطار في وسط ألمانيا
ضباط شرطة يقفون خارج محطة قطار في وسط ألمانيا حقوق النشر Boris Roessler/AP
حقوق النشر Boris Roessler/AP
بقلم: يورزنيوز
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تواصل الشرطة الألمانية مطاردة شخص ترك حقيبة تحتوي على مواد متفجرة في محطة قطار نويكولن ببرلين، قبل أن يلوذ بالفرار إثر محاولة تفتيشه خلال إجراء روتيني.

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وذكرت الشرطة عبر منصة "إكس" أن خبراء المتفجرات نقلوا المواد المتفجرة إلى حديقة مجاورة، حيث جرى تفجيرها مساء الأربعاء في ظروف آمنة، وأوضحت أن عملية البحث مستمرة، مشيرة إلى أن هوية المشتبه به وملابسات الحادث لا تزال مجهولة حتى يوم الخميس.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية، أن الحقيبة كانت تحتوي على مادة "تي إيه تي بي" شديدة الانفجار، وهي مادة سبق استخدامها في هجمات لمتطرفين استهدفت المدنيين في ألمانيا.

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من جانبه، صرح ديرك فيزه، النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس، لصحيفة "راينيشه بوست" بأن الشرطة "تمكنت من إحباط هجوم"، مضيفاً أن "هذا يُظهِر بوضوح مدى ارتفاع التهديد الإرهابي في ألمانيا".

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